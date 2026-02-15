https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2026-sonunda-yuzde-20nin-altinda-bir-enflasyon-hedefini-gercekci-1103517318.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Reel sektörün krediye erişimine dair soruyu yanıtlayan Yılmaz, 2026 yılında finansal görünümün daha olumlu olacağını, dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ve Türkiye’nin faiz indirim döngüsüne girdiğini söyledi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini güncellemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, küresel ve bölgesel risklere rağmen makro göstergelerde olumlu bir tablo olduğunu dile getirdi.Ocak ayında özellikle gıda fiyatlarından kaynaklı beklenti üzeri artış yaşandığını ancak yıllık bazda dezenflasyonun sürdüğünü kaydeden Yılmaz, ''2026 sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum. Bu yönde mutlaka çaba sarf etmemiz lazım" dedi.
