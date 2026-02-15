https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cinden-yeni-adim-ingiltere-ve-kanadaya-30-gun-vizesiz-giris-1103517986.html
Çin’den yeni adım: İngiltere ve Kanada’ya 30 gün vizesiz giriş
Çin, tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı da dahil etti. 17 Şubat'tan itibaren bu iki ülkenin vatandaşları, 30 günü aşmamak kaydıyla...
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının 17 Şubat itibarıyla Çin’e 30 güne kadar vizesiz giriş yapabileceği bildirildi.Kararın, Kovid-19 salgını sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak amacıyla başlatılan tek taraflı vize muafiyeti programı kapsamında alındığı aktarıldı.Pekin yönetiminin Aralık 2023’te 6 ülkeyle ve 15 günle başlattığı uygulamanın süresini daha sonra 30 güne çıkardığı ve programa dahil edilen ülke sayısını 47’ye yükselttiği hatırlatıldı. Ayrıca 55 ülke vatandaşına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlandığı belirtildi.Kanada Başbakanı Mark Carney ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın geçen ay Çin’e yaptıkları ayrı ziyaretlerde, ülkelerinin programa dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdukları aktarıldı.
