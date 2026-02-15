Türkiye
Bağırsakta gizli kahraman: Yüksek miktarda B12 vitamini üretiyor
Bağırsakta gizli kahraman: Yüksek miktarda B12 vitamini üretiyor
Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen geniş çaplı araştırmada, sağlıklı bireylerin bağırsaklarında daha sık görülen gizli bir bakteri grubu tespit... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
Bağırsakta gizli kahraman: Yüksek miktarda B12 vitamini üretiyor

16:05 15.02.2026
Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen geniş çaplı araştırmada, sağlıklı bireylerin bağırsaklarında daha sık görülen gizli bir bakteri grubu tespit edildi. CAG-170 adı verilen bu mikrobun, bağırsak dengesinde kilit rol oynayabileceği aktarıldı.
Cambridge Üniversitesi liderliğinde yürütülen uluslararası bir çalışmada, bağırsakta bulunan ve bugüne kadar büyük ölçüde gözden kaçan bir bakteri grubu keşfedildi. CAG-170 adı verilen bu grubun, kronik hastalığı olmayan kişilerde belirgin şekilde daha fazla görüldüğü bildirildi.
Araştırmada 39 ülkeden 11 binden fazla kişinin bağırsak mikrobiyomu örnekleri incelendi. Analizlerde, iltihaplı bağırsak hastalığı, obezite ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıklara sahip kişilerde CAG-170 seviyelerinin daha düşük olduğu aktarıldı. Çalışmanın Cell Host & Microbe dergisinde yayımlandığı belirtildi.

CAG-170 neden önemli görülüyor?

Bilim insanlarının aktardığına göre CAG-170, yüksek miktarda B12 vitamini üretebilme kapasitesine sahip. Ayrıca karbonhidrat, şeker ve lifleri parçalayabilen enzimler taşıdığı ifade edildi.
Araştırmacılar, üretilen B12’nin doğrudan insana değil, bağırsaktaki diğer yararlı bakterilere destek sağladığını düşünüyor. Bu durumun, bağırsak ekosisteminin dengesini korumaya yardımcı olabileceği kaydedildi.
Çalışmayı yöneten Dr. Alexandre Almeida, “CAG-170 bakterilerinin insan sağlığında önemli rol oynadığı görülüyor. Bu bakteriler, yediklerimizin temel bileşenlerini sindirmemize yardımcı olabilir ve mikrobiyomun dengeli çalışmasını destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil probiyotiklerin kapısı aralanıyor

Araştırma kapsamında daha önce oluşturulan geniş bir bağırsak genom kataloğu kullanıldı. Bu katalogta bağırsakta yaşayan 4 bin 600’den fazla bakteri türünün genetik haritasının çıkarıldığı, bunların 3 binden fazlasının daha önce bilinmediği aktarıldı.
Üç ayrı analizde de CAG-170 grubunun sağlıklı bireylerle en güçlü şekilde ilişkilendirilen bakteri grubu olduğu bildirildi. Bağırsak dengesizliği (disbiyozis) yaşayan kişilerde ise bu bakterinin daha az bulunduğu kaydedildi.
Araştırmacılar, ilerleyen dönemde CAG-170’yi hedefleyen yeni nesil probiyotiklerin geliştirilebileceğini ancak bu bakterilerin laboratuvarda üretilebilmesi için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
