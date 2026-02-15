https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/almanyada-kimsenin-fark-etmedigi-dev-soygun-3-bin-250-kasa-bosaltildi-1103510811.html
Almanya’da kimsenin fark etmediği dev soygun: 3 bin 250 kasa boşaltıldı
Almanya’da kimsenin fark etmediği dev soygun: 3 bin 250 kasa boşaltıldı
15.02.2026
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde Aralık 2025'te yaşanan olay, son yılların en çarpıcı banka soygunlarından biri olarak nitelendirildi.Hırsızların, şehir merkezindeki Sparkasse tasarruf bankasına bitişikteki çok katlı otoparktan girerek duvarı endüstriyel bir matkapla deldiği aktarıldı. Açılan yaklaşık 40 santimetrelik delikten kasa dairesine ulaşıldığı belirtildi.Yetkililer, 3 bin 250 emanet kasasından neredeyse tamamının açıldığını bildirdi. Alman medyasında, çalınan miktarın 100 milyon euroya kadar ulaşmış olabileceği yönünde tahminler yer aldı. Olaydan haftalar geçmesine rağmen henüz gözaltı yapılmadığı kaydedildi.Alarm çaldı ama soygun fark edilmedi27 Aralık sabahı bankadan yangın alarmı geldiği, polis ve itfaiyenin olay yerine ulaştığı aktarıldı. Ancak duman, yangın ya da belirgin bir hasar görülmediği için alarmın yanlış olduğu düşünüldü.Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, alarmın kasa bölümünden geldiğini ancak o an bankada arama yapılmasına hukuki olarak imkan bulunmadığını söyledi.Bilgisayar sistemlerinin, ilk kasanın 27 Aralık saat 10.45’te, son kasanın ise 14.44’te açıldığını gösterdiği bildirildi. Hırsızların saatler içinde yüzlerce kasayı boşaltmış olabileceği ya da kayıt sisteminin bir noktada veri kaydetmeyi durdurmuş olabileceği ifade edildi.Olay ancak 29 Aralık sabahı ikinci bir yangın alarmının ardından ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin bu kez kasaya girdiğinde büyük bir yıkım manzarasıyla karşılaştığı aktarıldı.Kasa dairesi adeta çöplüğe döndüYetkililer, 500 binden fazla eşyanın yere saçıldığını ve bazı değerli eşyaların su ile kimyasallar nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi. Polis ekiplerinin günlerdir eşyaları tek tek ayıklayarak sahiplerini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.63 yaşındaki Joachim Alfred Wagner’in, on binlerce euro değerindeki altınlarının yanı sıra ailesinden kalan mücevherleri kaybettiği belirtildi. Wagner’in “Öfkeden ağladım” dediği aktarıldı.Güvenlik tartışmaları ve siyasi yansımalarOlayın ardından güvenlik sistemlerinin yeterliliği sorgulanmaya başlandı. Hırsızların bankanın tam olarak kasa dairesinin yerini nasıl bildiği ve güvenlik katmanlarını nasıl aştığı soruları gündeme geldi.Polis Şefi Tim Frommeyer, olayın eyalet tarihindeki en büyük suç dosyalarından biri olduğunu söyledi. Olayın, kurumlara duyulan güveni sarstığı yönünde yorumlar yapıldı.Soruşturma sürerken polis, görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulundu.
