Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/10-bin-yillik-dogal-muze-kesfi-misirda-100-metrelik-tarih-hazinesi-ortaya-cikarildi-1103504998.html
10 bin yıllık 'doğal müze' keşfi: Mısır’da 100 metrelik tarih hazinesi ortaya çıkarıldı
10 bin yıllık 'doğal müze' keşfi: Mısır’da 100 metrelik tarih hazinesi ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Sina Yarımadası’ndaki Umm Irak Platosu’nda keşfedilen doğal kaya sığınağında, tarih öncesinden İslamiyet dönemine uzanan 10 bin yıllık sanat eserleri ve... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T19:32+0300
2026-02-14T19:32+0300
yaşam
mısır
sina yarımadası
keşif
arkeolojik keşif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103504598_0:28:1256:735_1920x0_80_0_0_995e6c2038a3daa7c22cb06a8d3cdc83.jpg
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Sina Yarımadası’nda yer alan Umm Irak Platosu’nda daha önce bilinmeyen devasa bir arkeolojik saha keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki doğal kaya sığınağının 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu bildirildi.'Doğal müze' keşfedildiBakanlık açıklamasına göre, kaya sığınağının tavanında tarih öncesi döneme ait kırmızı pigmentle yapılmış hayvan figürleri ve semboller yer alıyor. Aynı alanda daha sonraki dönemlere ait Nabati dilinde ve Arapça yazılmış kitabeler de tespit edildi.Bu bulgular, alanın tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Uzmanlara göre sığınak, insanlık tarihinin ilkel sanat örneklerinden yazılı kültüre geçiş sürecine kadar uzanan bir zaman dilimini tek bir noktada gözler önüne seriyor.Sahada ayrıca antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler bulundu. Bu yapılar, bölgenin binlerce yıl boyunca insan toplulukları için barınma ve korunma amacıyla kullanıldığını ortaya koyuyor.Yetkililer, keşfin Mısır’ın arkeolojik mirası açısından önemli bir halka olduğunu ve alanın “doğal bir müze” niteliği taşıdığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/italyada-belediyeden-sira-disi-ilan-kotu-kokulari-ayirt-eden-koku-dedektifleri-araniyor-1103502085.html
mısır
sina yarımadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103504598_120:0:1137:763_1920x0_80_0_0_57b92c1ed33801b246a7d13dc4ba1e4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mısır, sina yarımadası, keşif, arkeolojik keşif
mısır, sina yarımadası, keşif, arkeolojik keşif

10 bin yıllık 'doğal müze' keşfi: Mısır’da 100 metrelik tarih hazinesi ortaya çıkarıldı

19:32 14.02.2026
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı sosyal medyaMısır’da 10 bin yıllık arkeolojik saha keşfedildi
Mısır’da 10 bin yıllık arkeolojik saha keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı sosyal medya
Abone ol
Sina Yarımadası’ndaki Umm Irak Platosu’nda keşfedilen doğal kaya sığınağında, tarih öncesinden İslamiyet dönemine uzanan 10 bin yıllık sanat eserleri ve yazıtlar ortaya çıkarıldı.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Sina Yarımadası’nda yer alan Umm Irak Platosu’nda daha önce bilinmeyen devasa bir arkeolojik saha keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki doğal kaya sığınağının 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu bildirildi.
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı sosyal medyaMısır’da 10 bin yıllık arkeolojik saha keşfedildi
Mısır’da 10 bin yıllık arkeolojik saha keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
Mısır’da 10 bin yıllık arkeolojik saha keşfedildi
© Fotoğraf / Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı sosyal medya

'Doğal müze' keşfedildi

Bakanlık açıklamasına göre, kaya sığınağının tavanında tarih öncesi döneme ait kırmızı pigmentle yapılmış hayvan figürleri ve semboller yer alıyor. Aynı alanda daha sonraki dönemlere ait Nabati dilinde ve Arapça yazılmış kitabeler de tespit edildi.
Bu bulgular, alanın tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Uzmanlara göre sığınak, insanlık tarihinin ilkel sanat örneklerinden yazılı kültüre geçiş sürecine kadar uzanan bir zaman dilimini tek bir noktada gözler önüne seriyor.
Sahada ayrıca antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler bulundu. Bu yapılar, bölgenin binlerce yıl boyunca insan toplulukları için barınma ve korunma amacıyla kullanıldığını ortaya koyuyor.
Yetkililer, keşfin Mısır’ın arkeolojik mirası açısından önemli bir halka olduğunu ve alanın “doğal bir müze” niteliği taşıdığını belirtti.
Hava kirliliği, fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
DÜNYA
İtalya’da belediyeden sıra dışı ilan: Kötü kokuları ayırt eden 'koku dedektifleri' aranıyor
16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала