10 bin yıllık 'doğal müze' keşfi: Mısır’da 100 metrelik tarih hazinesi ortaya çıkarıldı

Sina Yarımadası'ndaki Umm Irak Platosu'nda keşfedilen doğal kaya sığınağında, tarih öncesinden İslamiyet dönemine uzanan 10 bin yıllık sanat eserleri ve... 14.02.2026

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Sina Yarımadası’nda yer alan Umm Irak Platosu’nda daha önce bilinmeyen devasa bir arkeolojik saha keşfedildiğini duyurdu. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki doğal kaya sığınağının 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu bildirildi.'Doğal müze' keşfedildiBakanlık açıklamasına göre, kaya sığınağının tavanında tarih öncesi döneme ait kırmızı pigmentle yapılmış hayvan figürleri ve semboller yer alıyor. Aynı alanda daha sonraki dönemlere ait Nabati dilinde ve Arapça yazılmış kitabeler de tespit edildi.Bu bulgular, alanın tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Uzmanlara göre sığınak, insanlık tarihinin ilkel sanat örneklerinden yazılı kültüre geçiş sürecine kadar uzanan bir zaman dilimini tek bir noktada gözler önüne seriyor.Sahada ayrıca antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler bulundu. Bu yapılar, bölgenin binlerce yıl boyunca insan toplulukları için barınma ve korunma amacıyla kullanıldığını ortaya koyuyor.Yetkililer, keşfin Mısır’ın arkeolojik mirası açısından önemli bir halka olduğunu ve alanın “doğal bir müze” niteliği taşıdığını belirtti.

