Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/abd-hint-okyanusunda-bir-petrol-tankeri-daha-ele-gecirdi-1103520080.html
ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi
ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’den hareket eden bir petrol tankerinin Hint Okyanusu’nda ABD güçlerince durdurulduğunu açıkladı. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T19:54+0300
2026-02-15T19:54+0300
dünya
abd
hint okyanusu
petrol
brent petrol
küresel petrol talebi
petrol boru hattı
petrol üretimi
petrol arama
petrol rafinerisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103519726_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_36fdf2e85297db1297d49e8ed28fdfcb.jpg
ABD, Veronica III adlı gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin yaptırım kapsamındaki gemilere yönelik karantina kararını ihlal etmeye çalıştığı öne sürülerek, tankerin Karayipler’den itibaren takip edildiği ve Hint Okyanusu’nda durdurulduğu belirtildi.Panama bayraklı ham petrol tankeri olan Veronica III’ün, Pazar sabahı itibarıyla Endonezya’nın güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında bulunduğu görüldü. Geminin daha önce Venezuela'yla bağlantılı olduğu ve ülkenin ana petrol limanından ayrıldığı aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/abd-hint-okyanusunda-bir-petrol-tankerine-daha-el-koydu-1103378494.html
hint okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103519726_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_49556d7a633bf489809d2379710de062.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, hint okyanusu, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası
abd, hint okyanusu, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası

ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi

19:54 15.02.2026
© Fotoğraf : ABD Savunma BakanlığıABD güçleri petrol tankerini ele geçirdi
ABD güçleri petrol tankerini ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© Fotoğraf : ABD Savunma Bakanlığı
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’den hareket eden bir petrol tankerinin Hint Okyanusu’nda ABD güçlerince durdurulduğunu açıkladı.
ABD, Veronica III adlı gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin yaptırım kapsamındaki gemilere yönelik karantina kararını ihlal etmeye çalıştığı öne sürülerek, tankerin Karayipler’den itibaren takip edildiği ve Hint Okyanusu’nda durdurulduğu belirtildi.
Panama bayraklı ham petrol tankeri olan Veronica III’ün, Pazar sabahı itibarıyla Endonezya’nın güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında bulunduğu görüldü.
Geminin daha önce Venezuela'yla bağlantılı olduğu ve ülkenin ana petrol limanından ayrıldığı aktarılmıştı.
ABD ordusu petrol tankerine el koydu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
DÜNYA
ABD, Hint Okyanusu’nda bir petrol tankerine daha el koydu
9 Şubat, 20:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала