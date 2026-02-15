https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/abd-hint-okyanusunda-bir-petrol-tankeri-daha-ele-gecirdi-1103520080.html

ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi

ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’den hareket eden bir petrol tankerinin Hint Okyanusu’nda ABD güçlerince durdurulduğunu açıkladı. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD, Veronica III adlı gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin yaptırım kapsamındaki gemilere yönelik karantina kararını ihlal etmeye çalıştığı öne sürülerek, tankerin Karayipler’den itibaren takip edildiği ve Hint Okyanusu’nda durdurulduğu belirtildi.Panama bayraklı ham petrol tankeri olan Veronica III’ün, Pazar sabahı itibarıyla Endonezya’nın güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında bulunduğu görüldü. Geminin daha önce Venezuela'yla bağlantılı olduğu ve ülkenin ana petrol limanından ayrıldığı aktarılmıştı.

