https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/abd-hint-okyanusunda-bir-petrol-tankeri-daha-ele-gecirdi-1103520080.html
ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi
ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’den hareket eden bir petrol tankerinin Hint Okyanusu’nda ABD güçlerince durdurulduğunu açıkladı. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T19:54+0300
2026-02-15T19:54+0300
2026-02-15T19:54+0300
dünya
abd
hint okyanusu
petrol
brent petrol
küresel petrol talebi
petrol boru hattı
petrol üretimi
petrol arama
petrol rafinerisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103519726_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_36fdf2e85297db1297d49e8ed28fdfcb.jpg
ABD, Veronica III adlı gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin yaptırım kapsamındaki gemilere yönelik karantina kararını ihlal etmeye çalıştığı öne sürülerek, tankerin Karayipler’den itibaren takip edildiği ve Hint Okyanusu’nda durdurulduğu belirtildi.Panama bayraklı ham petrol tankeri olan Veronica III’ün, Pazar sabahı itibarıyla Endonezya’nın güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında bulunduğu görüldü. Geminin daha önce Venezuela'yla bağlantılı olduğu ve ülkenin ana petrol limanından ayrıldığı aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/abd-hint-okyanusunda-bir-petrol-tankerine-daha-el-koydu-1103378494.html
hint okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103519726_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_49556d7a633bf489809d2379710de062.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, hint okyanusu, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası
abd, hint okyanusu, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol arama, petrol rafinerisi, petrol havzası
ABD, Hint Okyanusu'nda bir petrol tankeri daha ele geçirdi
ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’den hareket eden bir petrol tankerinin Hint Okyanusu’nda ABD güçlerince durdurulduğunu açıkladı.
ABD, Veronica III adlı gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin yaptırım kapsamındaki gemilere yönelik karantina kararını ihlal etmeye çalıştığı öne sürülerek, tankerin Karayipler’den itibaren takip edildiği ve Hint Okyanusu’nda durdurulduğu belirtildi.
Panama bayraklı ham petrol tankeri olan Veronica III’ün, Pazar sabahı itibarıyla Endonezya’nın güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında bulunduğu görüldü.
Geminin daha önce Venezuela'yla bağlantılı olduğu ve ülkenin ana petrol limanından ayrıldığı aktarılmıştı.