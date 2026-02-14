https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/zaharovadan-navalniy-hakkinda-yeni-iddialara-yanit-once-analiz-sonuclarini-gosterin-1103505710.html
Zaharova'dan Navalnıy hakkında yeni iddialara yanıt: Önce analiz sonuçlarını gösterin
Zaharova'dan Navalnıy hakkında yeni iddialara yanıt: Önce analiz sonuçlarını gösterin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiğine dair Batılı ülkelerde yeniden gündeme getirilen iddialara ilişkin yaptığı... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T20:54+0300
2026-02-14T20:54+0300
2026-02-14T20:54+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
batı
aleksey navalnıy
kuzey akım
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499848_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_efb708d174fae43fce193dbbf37aec6e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhalif figür Aleksey Navalnıy’ın*, zehirlendiğine ilişkin Batılı ülkelerden gelen yeni açıklamalara tepki gösterdi. Sputnik’e konuşan Zaharova, konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaları için önce somut analiz sonuçlarının ve kimyasal madde formüllerinin paylaşılması gerektiğini belirtti.* Aleksey Navalnıy, Rusya’da aşırılıkçı ve terör listesine dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rusyadan-almanyaya-sert-tepki-donetsk-ve-luganska-teror-orgutu-denmesi-kabul-edilemez-1103504044.html
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499848_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_982f679088ceef144351cdd64ae5139b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, batı, aleksey navalnıy, kuzey akım, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, batı, aleksey navalnıy, kuzey akım, rusya
Zaharova'dan Navalnıy hakkında yeni iddialara yanıt: Önce analiz sonuçlarını gösterin
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiğine dair Batılı ülkelerde yeniden gündeme getirilen iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, analiz sonuçları ve kimyasal formüller sunulmadığı sürece bu tür açıklamaların "Batı’nın dikkat dağıtma çabası" olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhalif figür Aleksey Navalnıy’ın*, zehirlendiğine ilişkin Batılı ülkelerden gelen yeni açıklamalara tepki gösterdi. Sputnik’e konuşan Zaharova, konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaları için önce somut analiz sonuçlarının ve kimyasal madde formüllerinin paylaşılması gerektiğini belirtti.
Kuzey Akım 1 ve 2 sabotajlarına ilişkin soruşturma sonuçlarını açıklamaları gereken her dönemde, Batı bir şekilde Navalnıy’ı hatırlıyor. Navalnıy’ın analiz sonuçlarını sunmaları istendiğinde Skripal vakasını gündeme getiriyorlar. Skripal’lerin nerede olduğu sorulduğunda ise sessizliğe bürünüyorlar. Bu döngü sürekli devam ediyor.
Analiz sonuçları sunulduğunda, kimyasalların formülleri ortaya konulduğunda biz de resmi açıklamamızı yaparız. Aksi takdirde tüm bu açıklamalar, Batı'nın kendi iç sorunlarından dikkati başka yöne çekmek için kullandığı bilgi manipülasyonlarıdır.
* Aleksey Navalnıy, Rusya’da aşırılıkçı ve terör listesine dahil edilmişti.