Zaharova'dan Navalnıy hakkında yeni iddialara yanıt: Önce analiz sonuçlarını gösterin

Kuzey Akım 1 ve 2 sabotajlarına ilişkin soruşturma sonuçlarını açıklamaları gereken her dönemde, Batı bir şekilde Navalnıy’ı hatırlıyor. Navalnıy’ın analiz sonuçlarını sunmaları istendiğinde Skripal vakasını gündeme getiriyorlar. Skripal’lerin nerede olduğu sorulduğunda ise sessizliğe bürünüyorlar. Bu döngü sürekli devam ediyor.