Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya Federal Savcılığı’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri'ni ‘terör örgütü’ kategorisine almasına sert... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Almanya Federal Başsavcılığı’nın, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Cumhuriyeti’nin (LHC) “yabancı terör örgütleri” listesine almasının ardından Berlin yönetiminden resmi açıklama talep etti. Büyükelçi Sergey Neçayev, Sputnik’ verdiği demeçte, bu nitelendirmenin "saçma, kesinlikle kabul edilemez ve hukuken geçersiz" olduğunu belirtti.Neçayev ayrıca, Donbass’a insani yardım topladığı gerekçesiyle Almanya’da gözaltına alınan bir Rus vatandaşı için de konsolosluk erişimi talep ettiklerini söyledi.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DHC'de oy verenlerin yüzde 99.23'ü, LHC'de yüzde 98.42'si, Herson bölgesinde yüzde 87.05'i ve Zaporojye bölgesinde yüzde 93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.
2026
