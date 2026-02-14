Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rusyadan-almanyaya-sert-tepki-donetsk-ve-luganska-teror-orgutu-denmesi-kabul-edilemez-1103504044.html
Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez
Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya Federal Savcılığı’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri'ni ‘terör örgütü’ kategorisine almasına sert... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T18:41+0300
2026-02-14T18:41+0300
dünya
sergey neçayev
almanya büyükelçiliği
berlin
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
almanya
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051948910_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_1aa893ce6df666f2eac5c8fc6e581b42.jpg
Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Almanya Federal Başsavcılığı’nın, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Cumhuriyeti’nin (LHC) “yabancı terör örgütleri” listesine almasının ardından Berlin yönetiminden resmi açıklama talep etti. Büyükelçi Sergey Neçayev, Sputnik’ verdiği demeçte, bu nitelendirmenin "saçma, kesinlikle kabul edilemez ve hukuken geçersiz" olduğunu belirtti.Neçayev ayrıca, Donbass’a insani yardım topladığı gerekçesiyle Almanya’da gözaltına alınan bir Rus vatandaşı için de konsolosluk erişimi talep ettiklerini söyledi.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DHC'de oy verenlerin yüzde 99.23'ü, LHC'de yüzde 98.42'si, Herson bölgesinde yüzde 87.05'i ve Zaporojye bölgesinde yüzde 93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/macaristan-basbakani-orban-bu-yuzyil-hatali-politikalari-nedeniyle-avrupanin-asagilanma-yuzyili-1103499250.html
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051948910_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_90f8aff2da86c6fab4cd6ded340a5722.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey neçayev, almanya büyükelçiliği, berlin, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), almanya, avrupa
sergey neçayev, almanya büyükelçiliği, berlin, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), almanya, avrupa

Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez

18:41 14.02.2026
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone ol
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya Federal Savcılığı’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri'ni ‘terör örgütü’ kategorisine almasına sert tepki gösterdi.
Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Almanya Federal Başsavcılığı’nın, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Cumhuriyeti’nin (LHC) “yabancı terör örgütleri” listesine almasının ardından Berlin yönetiminden resmi açıklama talep etti. Büyükelçi Sergey Neçayev, Sputnik’ verdiği demeçte, bu nitelendirmenin "saçma, kesinlikle kabul edilemez ve hukuken geçersiz" olduğunu belirtti.
Bu olayda öfke uyandıran yalnızca Almanya’da Donbass’a insani yardım gönderilmesinin fiilen kriminalize edilmesi değil, Federal Başsavcılık tarafından Rus bölgelerinin ‘yabancı terörist oluşumlar’ olarak nitelendirilmesidir. Bu, saçma, kesinlikle kabul edilemez ve hukuki bakımdan hükümsüz bir tanımdır. Bu konuda Alman tarafından resmi açıklama talep ettik.
Neçayev ayrıca, Donbass’a insani yardım topladığı gerekçesiyle Almanya’da gözaltına alınan bir Rus vatandaşı için de konsolosluk erişimi talep ettiklerini söyledi.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DHC'de oy verenlerin yüzde 99.23'ü, LHC'de yüzde 98.42'si, Herson bölgesinde yüzde 87.05'i ve Zaporojye bölgesinde yüzde 93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
POLİTİKA
Macaristan Başbakanı Orban: Bu yüzyıl, hatalı politikaları nedeniyle Avrupa'nın aşağılanma yüzyılı olabilir
15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала