https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rusyadan-almanyaya-sert-tepki-donetsk-ve-luganska-teror-orgutu-denmesi-kabul-edilemez-1103504044.html

Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez

Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya Federal Savcılığı’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri'ni ‘terör örgütü’ kategorisine almasına sert... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-14T18:41+0300

2026-02-14T18:41+0300

2026-02-14T18:41+0300

dünya

sergey neçayev

almanya büyükelçiliği

berlin

rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

almanya

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051948910_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_1aa893ce6df666f2eac5c8fc6e581b42.jpg

Rusya’nın Almanya Büyükelçiliği, Almanya Federal Başsavcılığı’nın, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Cumhuriyeti’nin (LHC) “yabancı terör örgütleri” listesine almasının ardından Berlin yönetiminden resmi açıklama talep etti. Büyükelçi Sergey Neçayev, Sputnik’ verdiği demeçte, bu nitelendirmenin "saçma, kesinlikle kabul edilemez ve hukuken geçersiz" olduğunu belirtti.Neçayev ayrıca, Donbass’a insani yardım topladığı gerekçesiyle Almanya’da gözaltına alınan bir Rus vatandaşı için de konsolosluk erişimi talep ettiklerini söyledi.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Cumhuriyeti (LHC) ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DHC'de oy verenlerin yüzde 99.23'ü, LHC'de yüzde 98.42'si, Herson bölgesinde yüzde 87.05'i ve Zaporojye bölgesinde yüzde 93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/macaristan-basbakani-orban-bu-yuzyil-hatali-politikalari-nedeniyle-avrupanin-asagilanma-yuzyili-1103499250.html

rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey neçayev, almanya büyükelçiliği, berlin, rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), almanya, avrupa