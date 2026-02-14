Zaharova, Zelenskiy'in Ukrayna'daki seçimler hakkındaki konuşmasını değerlendirdi: 'Hasta birinin saçmalıkları'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/zaharova-zelenskiyin-ukraynadaki-secimler-hakkindaki-konusmasini-degerlendirdi-hasta-birinin-1103501388.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in seçimlerin erteleneceği yönündeki açıklamasını değerlendirerek söz konusu bu yorumların açıklama değil, 'hasta birinin saçmalığı' olduğunu belirtti.Zaharova açıklamasında, "Bildiğiniz gibi Zelenskiy’in söyledikleri açıklama değil, hastanın saçmalığı gibi bir şey. Onun neyle hasta olduğunu anlıyoruz" dedi.'Zelenskiy’in Ukrayna’daki seçimlerle ilgili manipülasyonlarına artık pek az kişi şaşırıyor'Zaharova, Zelenskiy'in Ukrayna’daki seçim süreçlerinde yaptığı manipülasyonlara artık pek az kişinin şaşırdığını söyledi.Zaharova konuşmasında, "Şu an pek az kişi, onun Ukrayna’daki seçim süreciyle ilgili yaptığı manipülasyona şaşırıyor" cümlesinin altını çizdi.'Zelenskiy’in sporcuları hedef alınması çağrıları neo-nazizmin delili'Zaharova, Zelenskiy’in Rus sporcuların millî ve kültürel aidiyetleri nedeniyle hedef alınmaları çağrılarını, onun gerçek neo-nazi doğasını ortaya koyduğunu söyledi.Zelenskiy’in 'İtalya’daki Kış Olimpiyatları’nda çok sayıda Rus sporcuyu görünce dehşete düştüğü' ve diğer ülkelerden de aynı tutumu talep ettiği sözlerini hatırlatan Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
16:15 14.02.2026 (güncellendi: 16:26 14.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in seçimlerin ertelenmesiyle ilgili yaptığı açıklamaları, 'hasta birinin saçmalıkları' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in seçimlerin erteleneceği yönündeki açıklamasını değerlendirerek söz konusu bu yorumların açıklama değil, 'hasta birinin saçmalığı' olduğunu belirtti.
Zaharova açıklamasında, "Bildiğiniz gibi Zelenskiy’in söyledikleri açıklama değil, hastanın saçmalığı gibi bir şey. Onun neyle hasta olduğunu anlıyoruz" dedi.
'Zelenskiy’in Ukrayna’daki seçimlerle ilgili manipülasyonlarına artık pek az kişi şaşırıyor'
Zaharova, Zelenskiy'in Ukrayna’daki seçim süreçlerinde yaptığı manipülasyonlara artık pek az kişinin şaşırdığını söyledi.
Zaharova konuşmasında, "Şu an pek az kişi, onun Ukrayna’daki seçim süreciyle ilgili yaptığı manipülasyona şaşırıyor" cümlesinin altını çizdi.
'Zelenskiy’in sporcuları hedef alınması çağrıları neo-nazizmin delili'
Zaharova, Zelenskiy’in Rus sporcuların millî ve kültürel aidiyetleri nedeniyle hedef alınmaları çağrılarını, onun gerçek neo-nazi doğasını ortaya koyduğunu söyledi.
Zelenskiy’in 'İtalya’daki Kış Olimpiyatları’nda çok sayıda Rus sporcuyu görünce dehşete düştüğü' ve diğer ülkelerden de aynı tutumu talep ettiği sözlerini hatırlatan Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bilmiyorum, bana öyle geliyor ki, henüz kimse ‘milliyetçilik’ terimini yeniden tanımlamamış. Eğer bu neo-nazizm değilse, o zaman nazizm, neo-nazizm, milliyetçilik nedir? Aslında işte budur. Sporcuları milliyetlerine göre hedef almaya ve başkalarını da onlara karşı kışkırtmaya çağırmak, işte bu neo-nazizmdir.