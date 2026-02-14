https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/cin-disisleri-bakani-wang-ukrayna-krizinin-temel-nedenleri-ortadan-kaldirilmali-1103494684.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

14.02.2026

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa’nın Ukrayna krizinde gözlemci kalmaması ve müzakere masasında olması gerektiğini savundu.Wang, “Çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı ve Avrupa'da kalıcı barış ve istikrar sağlanmalı” ifadesini kullandı.Ukrayna krizinde nihayet diyalog kapısının açıldığını ve tüm ilgili tarafların “kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmesi” gerektiğini kaydeden Çinli diplomat, ülkesinin bu çatışmada taraf olmamasına rağmen barışçıl görüşmelere destek verdiğini kaydetti.Avrupa’nın bu krizde gözlemci olmaması gerektiğini savunan Wang, “Avrupa menüde olmamalı, müzakere masasında olmalı” dedi.Avrupa’nın artık “cesaret toplayarak Rusya’yla konuşmaya başladığını” gördüklerini söyleyen Çinli diplomat, “Bu iyi bir şey ve bunu destekliyoruz, ancak diyaloğun sırf diyalog olsun diye yapılmaması gerektiğine de inanıyoruz” diye kaydetti.Wang, Avrupa’nın bir çözüm için fikirlerini ve planlarını sunması gerektiğini ekledi.

