Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/cin-disisleri-bakani-wang-ukrayna-krizinin-temel-nedenleri-ortadan-kaldirilmali-1103494684.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang, ülkesinin her zaman barışçıl çözümden yana olduğunu... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T12:36+0300
2026-02-14T12:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
çin
çin dışişleri bakanlığı
wang yi
ukrayna
rusya
avrupa
barış görüşmeleri
diyalog
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095024825_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_ac628e5264ed10b90a83c7586e0b6096.jpg
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa’nın Ukrayna krizinde gözlemci kalmaması ve müzakere masasında olması gerektiğini savundu.Wang, “Çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı ve Avrupa'da kalıcı barış ve istikrar sağlanmalı” ifadesini kullandı.Ukrayna krizinde nihayet diyalog kapısının açıldığını ve tüm ilgili tarafların “kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmesi” gerektiğini kaydeden Çinli diplomat, ülkesinin bu çatışmada taraf olmamasına rağmen barışçıl görüşmelere destek verdiğini kaydetti.Avrupa’nın bu krizde gözlemci olmaması gerektiğini savunan Wang, “Avrupa menüde olmamalı, müzakere masasında olmalı” dedi.Avrupa’nın artık “cesaret toplayarak Rusya’yla konuşmaya başladığını” gördüklerini söyleyen Çinli diplomat, “Bu iyi bir şey ve bunu destekliyoruz, ancak diyaloğun sırf diyalog olsun diye yapılmaması gerektiğine de inanıyoruz” diye kaydetti.Wang, Avrupa’nın bir çözüm için fikirlerini ve planlarını sunması gerektiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rubio-sinirlarin-olmadigi-bir-dunya-fikri-aptalcaydi-1103493006.html
çin
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095024825_26:0:1254:921_1920x0_80_0_0_a84105136a61ea46e05b97935497746d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, ukrayna, rusya, avrupa, barış görüşmeleri, diyalog
çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, ukrayna, rusya, avrupa, barış görüşmeleri, diyalog

Çin Dışişleri Bakanı Wang: Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı

12:36 14.02.2026 (güncellendi: 12:37 14.02.2026)
© FotoğrafÇin Dışişleri Bakanı Wang
Çin Dışişleri Bakanı Wang - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang, ülkesinin her zaman barışçıl çözümden yana olduğunu belirtti.
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa’nın Ukrayna krizinde gözlemci kalmaması ve müzakere masasında olması gerektiğini savundu.
Wang, “Çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı ve Avrupa'da kalıcı barış ve istikrar sağlanmalı” ifadesini kullandı.
Ukrayna krizinde nihayet diyalog kapısının açıldığını ve tüm ilgili tarafların “kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak için bu fırsatı değerlendirmesi” gerektiğini kaydeden Çinli diplomat, ülkesinin bu çatışmada taraf olmamasına rağmen barışçıl görüşmelere destek verdiğini kaydetti.
Avrupa’nın bu krizde gözlemci olmaması gerektiğini savunan Wang, “Avrupa menüde olmamalı, müzakere masasında olmalı” dedi.
Avrupa’nın artık “cesaret toplayarak Rusya’yla konuşmaya başladığını” gördüklerini söyleyen Çinli diplomat, “Bu iyi bir şey ve bunu destekliyoruz, ancak diyaloğun sırf diyalog olsun diye yapılmaması gerektiğine de inanıyoruz” diye kaydetti.
Wang, Avrupa’nın bir çözüm için fikirlerini ve planlarını sunması gerektiğini ekledi.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
DÜNYA
Rubio: Sınırların olmadığı bir dünya fikri aptalcaydı
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала