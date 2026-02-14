Türkiye
Sarı-lacivertlilerden deplasmanda galibiyet: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
Sarı-lacivertlilerden deplasmanda galibiyet: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 3-2 yendi. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 3-2 yendi.
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'den goller 15. dakikada Talisca'dan, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan ve 48. dakikada Asensio'dan geldi.
Trabzonsporda ise, 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Onuachu topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor aynı 11 ile sahaya çıktı

Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk 11’i ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, kazanan kadroyu bozmadı. Bordo-mavililer mücadeleye Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu ilk 11’i ile başladı.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Visca ve Zubkov kadroda yer almadı. İyileşen Stefan Savic ise 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe’de 2 değişiklik

Fenerbahçe, geçen hafta ligde Gençlerbirliği’ni 3-1 yendiği maçın ilk 11’ine göre iki değişiklik yaptı. Kart cezası sona eren Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11’e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedek kulübesinde yer aldı.
Sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11’i ile çıktı. Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almazken, uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan maç kadrosuna dahil edildi.

Tribünler doldu

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 41 bin 461 kapasiteli statta tribünlerin büyük bölümü doldu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Fenerbahçe taraftarı deplasman tribününde yer almadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Cardozo’ya plaket

Trabzonspor’un davetlisi olarak kente gelen eski futbolcu Oscar Cardozo’ya kulübe verdiği emeklerden dolayı plaket takdim edildi.
Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları, TFF’nin hazırladığı “Futbola aşığız, küfüre karşıyız” yazılı pankartla sahaya çıktı.
