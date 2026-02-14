Ryabkov: BRICS, ABD'nin bir tuşa basarak kapatabileceği her şeye alternatif yaratıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/ryabkov-brics-abdnin-bir-tusa-basarak-kapatabilecegi-her-seye-alternatif-yaratiyor-1103492869.html
11:13 14.02.2026 (güncellendi: 11:18 14.02.2026)
BRICS’in, ABD kaynaklı baskının taşıdığı risklerin farkında olduğunu belirten Ryabkov, Washington’un kapattığı sistemleri tekrar açacağının garantisinin olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Rus medyasına açıklamasında, ABD'nin “tek bir tuşa basarak” kapatabileceği her şeye BRICS'in alternatif bir yapı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.
“Hiç kimse, ABD’nin politikasının, yaptırımların ve gümrük vergisi baskısının taşıdığı riskleri hafife almıyor” diyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak bu, herkesin baskıya boyun eğmeye ve fiilen dikte etmeye hazır olduğu anlamına gelmiyor. BRICS, tam olarak, daha önce de gördüğümüz gibi, tek bir tuşa basılarak kapatılabilecek her şeye alternatif bir seçenek sunmak için kuruldu.
Kapatılan sistemlerin “tekrar açılma garantisinin olmadığına” dikkat çeken Ryabkov, şu değerlendirmede bulundu:
Ancak önemli olan, giderek daha zehirli hale gelen bu uluslararası ortamın çalışmalarımız için yarattığı sorunlara çözümler arıyor ve buluyor olmamız. Bu, hem BRICS için hem de BRICS'in sunduğu kaynaklardan yararlanarak benzer eğilimlere sahip ancak BRICS üyesi olmayan ülkeler için geçerli. Bunlar arasında ortak ülkeler ve diğer ülkeler yer alıyor.
Ryabkov, “Bu noktada, dijital yöntemler ve sistemler ön planda yer alıyor. Burada elbette ulusal para birimleri ve tüm işlemlerin ulusal para birimleriyle gerçekleştirilmesi söz konusu” diye ekledi.