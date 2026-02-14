https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rutte-ab-ukraynaya-guzel-fotograflar-ugruna-ihtiyac-disi-silah-vermemeli-1103502857.html
Rutte: AB, Ukrayna'ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli
Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların Kiev ile birlikte belirlenen somut ihtiyaç listesine göre yapılması gerektiğini belirterek, siyasi ve sembolik amaçlı sevkiyatlardan kaçınılması çağrısında bulundu.
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rutte, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’dan Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlarda dikkatli ve koordineli olunması gerektiğini belirtti. Rutte, bazı ülkelerin yardım gönderirken, bunun medyada iyi görünmesini hedeflediğini, ancak bu yaklaşımın Ukrayna'nın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.
Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların Kiev ile birlikte belirlenen somut ihtiyaç listesine göre yapılması gerektiğini belirterek, siyasi ve sembolik amaçlı sevkiyatlardan kaçınılması çağrısında bulundu.
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rutte, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’dan Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlarda dikkatli ve koordineli olunması gerektiğini belirtti. Rutte, bazı ülkelerin yardım gönderirken, bunun medyada iyi görünmesini hedeflediğini, ancak bu yaklaşımın Ukrayna'nın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğini ifade etti.
Avrupalılar ve Kanadalılar ikili silah tedarikleri gerçekleştiriyor. Lütfen, Ukraynalılarla birlikte hazırlanmış olan ihtiyaç listesini dikkate alın. Gazetelerde güzel görünecek fotoğraflar için bu listenin dışında yardım göndermeyin. Onların neye ihtiyaç duyduğunu tam olarak biliyoruz.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.