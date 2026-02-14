https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rutte-ab-ukraynaya-guzel-fotograflar-ugruna-ihtiyac-disi-silah-vermemeli-1103502857.html

Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli

Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların Kiev ile birlikte belirlenen somut ihtiyaç listesine göre yapılması gerektiğini... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-14T17:14+0300

2026-02-14T17:14+0300

2026-02-14T17:14+0300

dünya

mark rutte

nato

ukrayna

avrupa birliği

ab

kanada

kiev

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103048836_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_a90710a44c9ce77d40c506bd12ba80bf.png

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rutte, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’dan Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlarda dikkatli ve koordineli olunması gerektiğini belirtti. Rutte, bazı ülkelerin yardım gönderirken, bunun medyada iyi görünmesini hedeflediğini, ancak bu yaklaşımın Ukrayna'nın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rutte-natonun-guvenligi-ukraynanin-guvenligiyle-dogrudan-baglantili-1103461356.html

ukrayna

kanada

kiev

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mark rutte, nato, ukrayna, avrupa birliği, ab, kanada, kiev, abd, donald trump