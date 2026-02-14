Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rutte-ab-ukraynaya-guzel-fotograflar-ugruna-ihtiyac-disi-silah-vermemeli-1103502857.html
Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli
Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların Kiev ile birlikte belirlenen somut ihtiyaç listesine göre yapılması gerektiğini... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T17:14+0300
2026-02-14T17:14+0300
dünya
mark rutte
nato
ukrayna
avrupa birliği
ab
kanada
kiev
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103048836_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_a90710a44c9ce77d40c506bd12ba80bf.png
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rutte, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’dan Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlarda dikkatli ve koordineli olunması gerektiğini belirtti. Rutte, bazı ülkelerin yardım gönderirken, bunun medyada iyi görünmesini hedeflediğini, ancak bu yaklaşımın Ukrayna'nın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rutte-natonun-guvenligi-ukraynanin-guvenligiyle-dogrudan-baglantili-1103461356.html
ukrayna
kanada
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103048836_32:0:691:494_1920x0_80_0_0_a368f648091226a73f2a78be334cef84.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mark rutte, nato, ukrayna, avrupa birliği, ab, kanada, kiev, abd, donald trump
mark rutte, nato, ukrayna, avrupa birliği, ab, kanada, kiev, abd, donald trump

Rutte: AB, Ukrayna’ya güzel fotoğraflar uğruna ihtiyaç dışı silah vermemeli

17:14 14.02.2026
© AP Photo / Virginia MayoMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların Kiev ile birlikte belirlenen somut ihtiyaç listesine göre yapılması gerektiğini belirterek, siyasi ve sembolik amaçlı sevkiyatlardan kaçınılması çağrısında bulundu.
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rutte, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada’dan Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlarda dikkatli ve koordineli olunması gerektiğini belirtti. Rutte, bazı ülkelerin yardım gönderirken, bunun medyada iyi görünmesini hedeflediğini, ancak bu yaklaşımın Ukrayna'nın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğini ifade etti.
Avrupalılar ve Kanadalılar ikili silah tedarikleri gerçekleştiriyor. Lütfen, Ukraynalılarla birlikte hazırlanmış olan ihtiyaç listesini dikkate alın. Gazetelerde güzel görünecek fotoğraflar için bu listenin dışında yardım göndermeyin. Onların neye ihtiyaç duyduğunu tam olarak biliyoruz.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan finanse etmediğini belirterek, yeni modelde Washington’un NATO’daki Avrupalı müttefiklerine silah sattığını, bu ülkelerin ödemeyi yaptıktan sonra söz konusu silahları Ukrayna’ya teslim ettiğini kaydetmişti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2026
DÜNYA
Rutte: NATO’nun güvenliği Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı
12 Şubat, 18:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала