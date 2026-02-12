Türkiye
Rutte: NATO’nun güvenliği Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı
Rutte: NATO’nun güvenliği Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, yeni başlatılan 'Arktik Nöbetçisi'... 12.02.2026
Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İttifak’ın güvenliği ile Ukrayna’nın güvenliği arasında doğrudan bağ bulunduğunu ifade etti.Rutte, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, müttefikler arasında şeffaflık sağlanması koşuluyla Rusya ile yeniden diplomatik temas kurulması yönündeki önerisini desteklediğini belirtmişti. Ayrıca, Rusya ile yaşanan diplomatik çıkmazın aşılmasında ABD’nin önemli rol oynadığını belirtmişti.NATO’nun Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İttifak’ın bölgedeki varlığını artırmak amacıyla ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
mark rutte, nato, ukrayna, abd, arktik, rusya, emmanuel macron, kremlin
mark rutte, nato, ukrayna, abd, arktik, rusya, emmanuel macron, kremlin

Rutte: NATO’nun güvenliği Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı

18:32 12.02.2026
© Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak’ın güvenliğinin Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, yeni başlatılan ‘Arktik Nöbetçisi’ girişiminin bu kararlılığı gösterdiğini söyledi.
Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İttifak’ın güvenliği ile Ukrayna’nın güvenliği arasında doğrudan bağ bulunduğunu ifade etti.
İttifak üyeleri Ukrayna’ya destek konusunda birlik içinde ve müttefik topraklarının her bir karışını savunma konusundaki taahhütlerinde de birlik içindeler. Dün başlattığımız ‘Arktik Nöbetçisi’ girişimi de bunu bir kez daha açık biçimde ortaya koyuyor.
Rutte, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, müttefikler arasında şeffaflık sağlanması koşuluyla Rusya ile yeniden diplomatik temas kurulması yönündeki önerisini desteklediğini belirtmişti. Ayrıca, Rusya ile yaşanan diplomatik çıkmazın aşılmasında ABD’nin önemli rol oynadığını belirtmişti.
NATO’nun Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İttifak’ın bölgedeki varlığını artırmak amacıyla ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
