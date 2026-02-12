https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rutte-natonun-guvenligi-ukraynanin-guvenligiyle-dogrudan-baglantili-1103461356.html

Rutte: NATO’nun güvenliği Ukrayna’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı

Rutte: NATO'nun güvenliği Ukrayna'nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı

12.02.2026

Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İttifak’ın güvenliği ile Ukrayna’nın güvenliği arasında doğrudan bağ bulunduğunu ifade etti.Rutte, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, müttefikler arasında şeffaflık sağlanması koşuluyla Rusya ile yeniden diplomatik temas kurulması yönündeki önerisini desteklediğini belirtmişti. Ayrıca, Rusya ile yaşanan diplomatik çıkmazın aşılmasında ABD’nin önemli rol oynadığını belirtmişti.NATO’nun Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İttifak’ın bölgedeki varlığını artırmak amacıyla ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.

