Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik verdiği röportajda, yaklaşık 20 binyabancı paralı askerin Rusya ile olan çatışmada Ukrayna için savaştığını ancak gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.Moskova, Ukrayna saflarında görev yapan herhangi bir yabancının paralı asker olarak kabul edileceğini ve bu kişilerin Cenevre Sözleşmesi korumalarından yararlanamayacağını uyarısında bulunmuştu.Miroşnik açıklamasıda, "Savunma Bakanlığımızın tahminlerine göre, 'et öğütücüsünden' geçen paralı asker sayısı yaklaşık 20 bin kişiye ulaşıyor" dedi.Miroşnik sayının daha yüksek olabileceğini de sözlerine ekleyerek, "Çünkü Ukrayna tarafı bu kişileri 'gizlemek' için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.Geçen ay Kiev’in resmi olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olan dört yabancı lejyonu dağıttığını belirten Miroşnik, "Şimdi bu kişiler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin diğer birimlerine dağılmış durumda" dedi.Bu ayın başlarında Miroşnik, Ukrayna için savaştığı belirtilen paralı askerlerin çoğunun Latin Amerika ülkelerinden, özellikle Kolombiya’dan ayrıca Polonya ve Baltık ülkelerinden geldiğini belirtmişti.Geçen yıl Kiev, savaş hattındaki kayıpları telafi etmekte zorlanırken kitlesel askerden kaçma ve firar olayları nedeniyle yabancı asker alım kurallarını basitleştirmişti. Aralık ayında ise Ukrayna’nın eski SBU çalışanı Vasily Prozorov, Ukrayna için savaşırken hayatını kaybeden yabancı paralı askerlerin sayısının yaklaşık 10 bin olduğunu tahmin etmişti.
