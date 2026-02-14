https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/irandan-nukleer-silahlarin-yayilmasinin-onlenmesi-antlasmasina-baglilik-mesaji-1103501522.html

İran’dan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlılık mesajı

İran’dan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlılık mesajı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ülkesinin 1970 yılından bu yana Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olduğunu... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-14T16:19+0300

2026-02-14T16:19+0300

2026-02-14T16:19+0300

poli̇ti̇ka

i̇ran

i̇srail

abd

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 'Söyleşi Zamanı' isimli radyo programında İran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.NPT’nin nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandığını ve anlaşmanın 4. Maddesi'nin, üye devletlere, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı tanıdığını hatırlatan Bekayi, ülkesinin de nükleer enerjiyi bu yönde kullanma amacı taşıdığını ve anlaşmanın yükümlülüklerine bağlı olduklarını söyledi.Bekayi, nükleer silaha sahip bazı ülkelerin, nükleer alanda 'barışçıl çalışmalar' yürüten diğer ülkelerin çabalarında şüphe uyandıracak girişimlerde bulunduğunu vurgulayarak, “İran her zaman şeffaf olmuş ve nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından devamlı denetlenmiştir” dedi.UAEA’nın, İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kaldığını anımsatan Bekayi, bu durumun İran ile UAEA arasındaki ilişkiyi etkilediğini belirtti.Bekayi ayrıca İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı olduğunu ve hiçbir baskının bu ülkesini bu hakkı kullanmaktan vazgeçiremeyeceğini dile getirdi.Mart 1970'de yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), nükleer silah stoklayan ülkelerin silahsızlanmasını amaçlıyor.NPT'ye taraf olmayan 4 ülke varİsrail, Hindistan ve Pakistan, NPT'ye hiç taraf olmamışken 1995'te antlaşmaya katılan Kuzey Kore, 2003'te tek taraflı çekildiğini açıkladı. Kuzey Kore, NPT'den çekilmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/zaharova-zelenskiyin-ukraynadaki-secimler-hakkindaki-konusmasini-degerlendirdi-hasta-birinin-1103501388.html

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, abd, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)