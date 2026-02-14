https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rubio-sinirlarin-olmadigi-bir-dunya-fikri-aptalcaydi-1103493006.html

Rubio: Sınırların olmadığı bir dünya fikri aptalcaydı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturma sürecindeki ABD'nin rolünü ele alan Rubio, Batı'daki göç krizini ve küreselleşme fikrini eleştirdi.Sputnik, Rubio’nun konuşmasından öne çıkan açıklamaları derledi.Barış görüşmeleriBirleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek yetenekte olmadığının ortaya çıktığını söyleyen ABD’li bakan, şunu dedi:Moskova ve Kiev’in, tartışmalı konular listesini daraltmayı başardığını ve çözüm bekleyen konular üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Rubio, Rusya'nın kabul edeceği koşulları oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydederek şu ifadeyi kullandı:Aynı zamanda, ABD'nin Ukrayna'nın ihtiyaçları için NATO ülkelerine silah satışı programının devam ettiğini dile getiren ABD'li diplomat, ülkesinin bu alandaki girişimlerini askıya almadığının altını çizdi.Küreselleşmenin başarısızlığıBatı ülkelerinin küresel kurumlardan vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ancak bu kurumların reformdan geçirilip güncellenmesi gerektiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Washington ve müttefiklerinin, egemenliklerini uluslararası kurumlara devrettiğini söyleyen ABD’li diplomat, birçok ülkenin kendi savunma yeteneklerinden ödün vererek sosyal güvenlik sistemlerine yatırım yaptığını belirtti.Rubio, BM’nin büyük potansiyele sahip olduğunu, ama en acil konularda hiçbir cevabı olmadığını ve neredeyse hiçbir rol oynamadığını savundu.Avrupa’nın geleceğiABD ve Avrupa arasındaki anlaşmazlıkların, Avrupa'nın geleceğine dair endişelerden kaynaklandığını dile getiren Rubio, Avrupa’nın daha güçlü olmasını ve hayatta kalabilmesini istediklerini savundu.Rubio ayrıca, Batı'da benzeri görülmemiş boyutlara ulaşan ve Batı ülkelerinin birliğini tehdit eden kitlesel göç ile ilgili durumu da eleştirdi.

