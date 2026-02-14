Puşkov: Rubio'nun AB liderleriyle görüşmeyi iptal etmesi ‘soğuk barış’ın işareti

Rubio’nun AB temsilcilerinden ve Zelenskiy’den tekrar tekrar aynı ‘şarkıyı’ dinlemeyi reddetmesi dikkat çekici. ABD ile AB arasında Ukrayna konusundaki görüş ayrılığı henüz aşılamadı. Bu çatlağa, Grönland meselesi ve temel toplumsal değerler konusundaki uyuşmazlıklara da ekleniyor. Belki bu ABD ile Avrupa arasında bir ‘soğuk savaş’ değil, ancak kesinlikle bir ‘soğuk barış'.