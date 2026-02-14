https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/puskov-rubionun-ab-liderleriyle-gorusmeyi-iptal-etmesi-soguk-barisin-isareti-1103490773.html
Puşkov: Rubio'nun AB liderleriyle görüşmeyi iptal etmesi ‘soğuk barış’ın işareti
Puşkov: Rubio'nun AB liderleriyle görüşmeyi iptal etmesi ‘soğuk barış’ın işareti
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yapılması planlanan... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T01:02+0300
2026-02-14T01:02+0300
2026-02-14T01:02+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
rusya federasyon konseyi
marco rubio
münih güvenlik konferansı
avrupa birliği
ab
abd
ukrayna
grönland
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Münih'te Avrupa liderleriyle Ukrayna konulu toplantıya katılmamasını değerlendirdi.Bu durumun tesadüf değil, bilinçli bir tercih olduğunu ve Washington ile Avrupa başkentleri arasında ciddi görüş farklılıkları bulunduğunu vurgulayan Puşkov, Avrupa ülkelerinin, özellikle Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi liderlerin, “Rusya yıpranmalı, yenilmeli” şeklindeki söylemi sürdürdüğünü kaydetti.Puşkov, Avrupalı liderlerin Ukrayna meselesinde kendilerini ABD Başkanı Donald Trump’a karşı konumlandırdıklarını ve Trump’ı kendi çizgilerine çekmeye çalıştıklarını belirterek, bu sürecin ABD’li Rusya karşıtı çevrelerin ve benzer siyasi figürlerin desteğiyle yürütüldüğüne dikkat çekti.Daha önce Financial Times, ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği haberinde Rubio’nun ‘yoğun programını’ gerekçe göstererek AB liderleriyle Münih’teki Ukrayna konulu görüşmeye katılımını iptal ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/abd-disisleri-bakani-rubio-eski-dunya-artik-yok-1103486758.html
abd
ukrayna
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6aa0820477f5f1c2015164c9e9c788a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rus senatör aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, marco rubio, münih güvenlik konferansı, avrupa birliği, ab, abd, ukrayna, grönland
rus senatör aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, marco rubio, münih güvenlik konferansı, avrupa birliği, ab, abd, ukrayna, grönland
Puşkov: Rubio'nun AB liderleriyle görüşmeyi iptal etmesi ‘soğuk barış’ın işareti
Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesini Transatlantik ilişkilerdeki derin sorunların yansıması olarak yorumladı.
Rusya Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Münih'te Avrupa liderleriyle Ukrayna konulu toplantıya katılmamasını değerlendirdi.
Rubio’nun AB temsilcilerinden ve Zelenskiy’den tekrar tekrar aynı ‘şarkıyı’ dinlemeyi reddetmesi dikkat çekici. ABD ile AB arasında Ukrayna konusundaki görüş ayrılığı henüz aşılamadı. Bu çatlağa, Grönland meselesi ve temel toplumsal değerler konusundaki uyuşmazlıklara da ekleniyor. Belki bu ABD ile Avrupa arasında bir ‘soğuk savaş’ değil, ancak kesinlikle bir ‘soğuk barış'.
Bu durumun tesadüf değil, bilinçli bir tercih olduğunu ve Washington ile Avrupa başkentleri arasında ciddi görüş farklılıkları bulunduğunu vurgulayan Puşkov, Avrupa ülkelerinin, özellikle Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi liderlerin, “Rusya yıpranmalı, yenilmeli” şeklindeki söylemi sürdürdüğünü kaydetti.
Puşkov, Avrupalı liderlerin Ukrayna meselesinde kendilerini ABD Başkanı Donald Trump’a karşı konumlandırdıklarını ve Trump’ı kendi çizgilerine çekmeye çalıştıklarını belirterek, bu sürecin ABD’li Rusya karşıtı çevrelerin ve benzer siyasi figürlerin desteğiyle yürütüldüğüne dikkat çekti.
Daha önce Financial Times, ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği haberinde Rubio’nun ‘yoğun programını’ gerekçe göstererek AB liderleriyle Münih’teki Ukrayna konulu görüşmeye katılımını iptal ettiğini bildirmişti.