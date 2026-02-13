Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Eski dünya artık yok
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Eski dünya artık yok
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, küresel sistemin köklü bir dönüşümden geçtiğini söyleyerek mevcut dönemi 'kritik bir eşik’' olarak tanımladı.
Münih Güvenlik Konferansı'na gitmek üzere yola çıkan Rubio, dünyadaki güç dengeleri ve ittifak yapılarının hızla değiştiğine işaret ederek, “Dünya gözlerimizin önünde çok hızlı değişiyor. Açıkçası benim büyüdüğüm eski dünya artık yok” ifadelerini kullandı.Mevcut süreci ‘yeni bir dönem, yeni bir çağ’ olarak niteleyen Rubio, uluslararası ilişkilerde yerleşik düzenin yerini daha akışkan ve çok kutuplu bir yapının aldığını söyledi.Washington’dan mesaj mı?ABD’li bakanın sözleri, küresel siyasette rekabetin arttığı, bölgesel krizlerin ve yeni ortaklık modellerinin öne çıktığı bir süreçte geldi. Açıklama, yaklaşan üst düzey temaslar öncesinde Washington yönetiminin dünya düzenine bakışına dair çerçeve mesaj olarak değerlendiriliyor.
18:51 13.02.2026
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, küresel sistemin köklü bir dönüşümden geçtiğini söyleyerek mevcut dönemi 'kritik bir eşik' olarak tanımladı.
Münih Güvenlik Konferansı'na gitmek üzere yola çıkan Rubio, dünyadaki güç dengeleri ve ittifak yapılarının hızla değiştiğine işaret ederek, “Dünya gözlerimizin önünde çok hızlı değişiyor. Açıkçası benim büyüdüğüm eski dünya artık yok” ifadelerini kullandı.
Mevcut süreci ‘yeni bir dönem, yeni bir çağ’ olarak niteleyen Rubio, uluslararası ilişkilerde yerleşik düzenin yerini daha akışkan ve çok kutuplu bir yapının aldığını söyledi.

Washington’dan mesaj mı?

ABD’li bakanın sözleri, küresel siyasette rekabetin arttığı, bölgesel krizlerin ve yeni ortaklık modellerinin öne çıktığı bir süreçte geldi.
Açıklama, yaklaşan üst düzey temaslar öncesinde Washington yönetiminin dünya düzenine bakışına dair çerçeve mesaj olarak değerlendiriliyor.
