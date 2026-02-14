https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/polonya-disisleri-bakani-sikorski-abdnin-ukrayna-gorusmelerinde-lider-rol-uslenme-hakki-yok-1103505200.html
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: ABD'nin Ukrayna görüşmelerinde ‘lider rol’ üslenme hakkı yok
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: ABD'nin Ukrayna görüşmelerinde ‘lider rol’ üslenme hakkı yok
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD’nin artık Ukrayna’ya doğrudan mali ve askeri destek vermediği için Washington’un barış müzakerelerinde ‘lider... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T19:50+0300
2026-02-14T19:50+0300
2026-02-14T19:50+0300
dünya
radoslaw sikorski
polonya
abd
avrupa birliği
ab
nato
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562599_0:210:2634:1691_1920x0_80_0_0_edc097f02c3117e4b8f45e7d173a53f7.jpg
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerde başat rol üstlenmesini eleştirdi. Sikorski, ABD’nin artık Ukrayna’ya verilen askeri desteğin ana yükünü taşımadığını, mali bedeli esas olarak Avrupa ülkelerinin ödediğini ve bu nedenle AB’nin masada yer alması gerektiğini söyledi.Sikorski, Ukrayna’ya giden silahların finansman yapısının değiştiğini belirterek şöyle devam etti:Bu tablo karşısında Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile ilgili müzakere süreçlerinde doğrudan taraf olması gerektiğini savunan Sikorski, “Eğer ödemeyi biz yapıyorsak, eğer bu sadece Ukrayna’nın değil, bizim güvenliğimizi de etkiliyorsa, o halde müzakere masasında olmayı hak ediyoruz. Çünkü bu savaşın sonucu doğrudan bizi etkileyecek” dedi.Sikorski’nin sözünü ettiği, ABD ve NATO öncülüğünde kurulan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL)girişimi, Washington’un Ukrayna’ya doğrudan askeri yardım yapmasını öngörmüyor. Bu mekanizma kapsamında, ABD yapımı silahlar Avrupa ülkeleri tarafından satın alınıyor ve ardından Ukrayna’ya gönderiliyor.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rutte-ab-ukraynaya-guzel-fotograflar-ugruna-ihtiyac-disi-silah-vermemeli-1103502857.html
polonya
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562599_0:0:2634:1975_1920x0_80_0_0_a7d57cf0402fe51f9793942969f89740.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
radoslaw sikorski, polonya, abd, avrupa birliği, ab, nato, ukrayna, rusya
radoslaw sikorski, polonya, abd, avrupa birliği, ab, nato, ukrayna, rusya
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: ABD'nin Ukrayna görüşmelerinde ‘lider rol’ üslenme hakkı yok
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD’nin artık Ukrayna’ya doğrudan mali ve askeri destek vermediği için Washington’un barış müzakerelerinde ‘lider rol’ üstlenme hakkınının olmadığını belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerde başat rol üstlenmesini eleştirdi. Sikorski, ABD’nin artık Ukrayna’ya verilen askeri desteğin ana yükünü taşımadığını, mali bedeli esas olarak Avrupa ülkelerinin ödediğini ve bu nedenle AB’nin masada yer alması gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin, esas askeri yardımı sağladığı dönemde bu görüşmelerde lider rol üstlenmesi doğaldı. Ancak özellikle Amerikalı dostlarımızın şunu bilmesini isterim: Şu anda bu savaşın bedelini biz ödüyoruz. ABD’nin yardımı neredeyse sıfıra yakın.
Sikorski, Ukrayna’ya giden silahların finansman yapısının değiştiğini belirterek şöyle devam etti:
Biz, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere Amerikan silahlarını satın alıyoruz. ABD’den bu yönde doğrudan sevkiyat yok. Kongre’de de yeni yardım paketinin kabul edilmesine dair bir perspektif görünmüyor.
Bu tablo karşısında Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile ilgili müzakere süreçlerinde doğrudan taraf olması gerektiğini savunan Sikorski, “Eğer ödemeyi biz yapıyorsak, eğer bu sadece Ukrayna’nın değil, bizim güvenliğimizi de etkiliyorsa, o halde müzakere masasında olmayı hak ediyoruz. Çünkü bu savaşın sonucu doğrudan bizi etkileyecek” dedi.
Sikorski’nin sözünü ettiği, ABD ve NATO öncülüğünde kurulan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL)girişimi, Washington’un Ukrayna’ya doğrudan askeri yardım yapmasını öngörmüyor. Bu mekanizma kapsamında, ABD yapımı silahlar Avrupa ülkeleri tarafından satın alınıyor ve ardından Ukrayna’ya gönderiliyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.