Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: ABD'nin Ukrayna görüşmelerinde ‘lider rol’ üslenme hakkı yok

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerde başat rol üstlenmesini eleştirdi. Sikorski, ABD’nin artık Ukrayna’ya verilen askeri desteğin ana yükünü taşımadığını, mali bedeli esas olarak Avrupa ülkelerinin ödediğini ve bu nedenle AB’nin masada yer alması gerektiğini söyledi.Sikorski, Ukrayna’ya giden silahların finansman yapısının değiştiğini belirterek şöyle devam etti:Bu tablo karşısında Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile ilgili müzakere süreçlerinde doğrudan taraf olması gerektiğini savunan Sikorski, “Eğer ödemeyi biz yapıyorsak, eğer bu sadece Ukrayna’nın değil, bizim güvenliğimizi de etkiliyorsa, o halde müzakere masasında olmayı hak ediyoruz. Çünkü bu savaşın sonucu doğrudan bizi etkileyecek” dedi.Sikorski’nin sözünü ettiği, ABD ve NATO öncülüğünde kurulan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL)girişimi, Washington’un Ukrayna’ya doğrudan askeri yardım yapmasını öngörmüyor. Bu mekanizma kapsamında, ABD yapımı silahlar Avrupa ülkeleri tarafından satın alınıyor ve ardından Ukrayna’ya gönderiliyor.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.

