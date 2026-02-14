https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/nijer-cumhurbaskani-tchiani-macron-ulkemizdeki-yonetimi-devirmek-icin-elinden-gelen-her-seyi-1103503844.html

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani: Macron, ülkemizdeki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani: Macron, ülkemizdeki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak

Sputnik Türkiye

Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Fransa lideri Macron’un, Nijer’deki mevcut yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını dile getirdi... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-14T18:40+0300

2026-02-14T18:40+0300

2026-02-14T18:40+0300

poli̇ti̇ka

nijer

paris

dgse

emmanuel macron

fransa

abdurrahmane tchiani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083408743_0:232:2000:1357_1920x0_80_0_0_cf861ca8f37662c65a4689006f680ed7.jpg

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Nijer’deki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını açıkladı.Tchiani RTN kanalına verdiği röportajda, Macron’un ayrılmadan önce, “Bağımsızlık, egemenlik, doğru yönetim ve kendi kendine yeterlilik yolunu seçmeye cesaret eden Nijer rejimini devirmek için her şeyi yapacağım” şeklinde taahhütte bulunduğunu söyledi.Tchiani, “15 Temmuz 2025’te beş Fransız ajanı Yable’de bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, Diori Amany Uluslararası Havaalanı’na saldırma kararı alındı” dedi.Söz konusu saldırının 29 Ocak gecesi gerçekleştiği bildirilmişti. Tchiani, Fransa, Benin ve Fildişi Sahili’ni saldırganları desteklemekle suçlamış ve bu ülkelere karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu.'Fransa, Sahel Bölgesi'ni istikrarsızlaştırmak için paralı askerlere silah dağıttı'Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Fransız istihbarat servislerinin Sahel Devletleri Konfederasyonu’ndaki Burkina Faso, Mali ve Nijer’i istikrarsızlaştırmak amacıyla paralı askerlere silah, para ve ekipman sağladığını açıkladı.Tchiani verdiği röportajda, “26-28 Nisan tarihleri arasında Fransız istihbarat servisleri, yani DGSE (Fransa Dış İstihbarat Genel Müdürlüğü), paralı askerleri Nijer Nehri'nin sağ kıyısına silah, finansal kaynak ve çeşitli askeri ekipmanlarla donatarak istikrarsızlaştırma amaçlı gönderdi” dedi.Tchiani Paris’in bu eylemlerinin yalnızca Nijer’i değil, aynı zamanda Mali ve Burkina Faso’yu da hedef aldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransiz-diplomatlari-ulkeden-kovan-burkina-faso-cumhurbaskani-traore-macron-afrikalilari-insan-1092666823.html

nijer

paris

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijer, paris, dgse, emmanuel macron, fransa, abdurrahmane tchiani