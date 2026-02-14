https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/nijer-cumhurbaskani-tchiani-macron-ulkemizdeki-yonetimi-devirmek-icin-elinden-gelen-her-seyi-1103503844.html
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani: Macron, ülkemizdeki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani: Macron, ülkemizdeki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak
Sputnik Türkiye
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Fransa lideri Macron’un, Nijer’deki mevcut yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını dile getirdi... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T18:40+0300
2026-02-14T18:40+0300
2026-02-14T18:40+0300
poli̇ti̇ka
nijer
paris
dgse
emmanuel macron
fransa
abdurrahmane tchiani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083408743_0:232:2000:1357_1920x0_80_0_0_cf861ca8f37662c65a4689006f680ed7.jpg
Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Nijer’deki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını açıkladı.Tchiani RTN kanalına verdiği röportajda, Macron’un ayrılmadan önce, “Bağımsızlık, egemenlik, doğru yönetim ve kendi kendine yeterlilik yolunu seçmeye cesaret eden Nijer rejimini devirmek için her şeyi yapacağım” şeklinde taahhütte bulunduğunu söyledi.Tchiani, “15 Temmuz 2025’te beş Fransız ajanı Yable’de bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, Diori Amany Uluslararası Havaalanı’na saldırma kararı alındı” dedi.Söz konusu saldırının 29 Ocak gecesi gerçekleştiği bildirilmişti. Tchiani, Fransa, Benin ve Fildişi Sahili’ni saldırganları desteklemekle suçlamış ve bu ülkelere karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu.'Fransa, Sahel Bölgesi'ni istikrarsızlaştırmak için paralı askerlere silah dağıttı'Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Fransız istihbarat servislerinin Sahel Devletleri Konfederasyonu’ndaki Burkina Faso, Mali ve Nijer’i istikrarsızlaştırmak amacıyla paralı askerlere silah, para ve ekipman sağladığını açıkladı.Tchiani verdiği röportajda, “26-28 Nisan tarihleri arasında Fransız istihbarat servisleri, yani DGSE (Fransa Dış İstihbarat Genel Müdürlüğü), paralı askerleri Nijer Nehri'nin sağ kıyısına silah, finansal kaynak ve çeşitli askeri ekipmanlarla donatarak istikrarsızlaştırma amaçlı gönderdi” dedi.Tchiani Paris’in bu eylemlerinin yalnızca Nijer’i değil, aynı zamanda Mali ve Burkina Faso’yu da hedef aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/fransiz-diplomatlari-ulkeden-kovan-burkina-faso-cumhurbaskani-traore-macron-afrikalilari-insan-1092666823.html
nijer
paris
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083408743_0:45:2000:1545_1920x0_80_0_0_4a2ce1590e3dac9e25edd70ac57a8ddf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nijer, paris, dgse, emmanuel macron, fransa, abdurrahmane tchiani
nijer, paris, dgse, emmanuel macron, fransa, abdurrahmane tchiani
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani: Macron, ülkemizdeki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Fransa lideri Macron’un, Nijer’deki mevcut yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını dile getirdi. Tchiani, Macron’un ayrılmadan önce bu yönde taahhütte bulunduğunu belirterek Paris’in ülkeyi istikrarsızlaştırma çabalarının Niamey havaalanına yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu söyledi.
Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Nijer’deki yönetimi devirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını açıkladı.
Tchiani RTN kanalına verdiği röportajda, Macron’un ayrılmadan önce, “Bağımsızlık, egemenlik, doğru yönetim ve kendi kendine yeterlilik yolunu seçmeye cesaret eden Nijer rejimini devirmek için her şeyi yapacağım” şeklinde taahhütte bulunduğunu söyledi.
Tchiani, “15 Temmuz 2025’te beş Fransız ajanı Yable’de bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, Diori Amany Uluslararası Havaalanı’na saldırma kararı alındı” dedi.
Söz konusu saldırının 29 Ocak gecesi gerçekleştiği bildirilmişti. Tchiani, Fransa, Benin ve Fildişi Sahili’ni saldırganları desteklemekle suçlamış ve bu ülkelere karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu.
'Fransa, Sahel Bölgesi'ni istikrarsızlaştırmak için paralı askerlere silah dağıttı'
Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Fransız istihbarat servislerinin Sahel Devletleri Konfederasyonu’ndaki Burkina Faso, Mali ve Nijer’i istikrarsızlaştırmak amacıyla paralı askerlere silah, para ve ekipman sağladığını açıkladı.
Tchiani verdiği röportajda, “26-28 Nisan tarihleri arasında Fransız istihbarat servisleri, yani DGSE (Fransa Dış İstihbarat Genel Müdürlüğü), paralı askerleri Nijer Nehri'nin sağ kıyısına silah, finansal kaynak ve çeşitli askeri ekipmanlarla donatarak istikrarsızlaştırma amaçlı gönderdi” dedi.
Tchiani Paris’in bu eylemlerinin yalnızca Nijer’i değil, aynı zamanda Mali ve Burkina Faso’yu da hedef aldığını belirtti.