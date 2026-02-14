https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/muhittin-bocek-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1103492521.html
Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle 10'uncu kez hastaneye kaldırıldı. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.Halk TV’de yer alan habere göre, Böcek’in avukatları, uyku apnesinin ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını ifade ederek, konunun yaşamsal bir boyut kazandığını belirtiyor.Tutuklu bulunduğu süre içinde defalarca sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Böcek, bu süreçte 10'uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında tutukluluk durumu değerlendirilen Muhittin Böcek için 'tutukluluğunun devam etmesi' kararı verilmişti.44 yıla kadar hapsi isteniyorAntalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.Hazırlanan iddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.
