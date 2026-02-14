Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/muhittin-bocek-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1103492521.html
Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle 10'uncu kez hastaneye kaldırıldı. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T10:56+0300
2026-02-14T10:56+0300
muhittin böcek
antalya
türkiye
haberler
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef4e615465175d9672883f4cab255b9a.jpg
Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.Halk TV’de yer alan habere göre, Böcek’in avukatları, uyku apnesinin ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını ifade ederek, konunun yaşamsal bir boyut kazandığını belirtiyor.Tutuklu bulunduğu süre içinde defalarca sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Böcek, bu süreçte 10'uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında tutukluluk durumu değerlendirilen Muhittin Böcek için 'tutukluluğunun devam etmesi' kararı verilmişti.44 yıla kadar hapsi isteniyorAntalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.Hazırlanan iddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/antalyadan-kalkan-ucakta-yumruklu-kavga-pilot-acil-inis-yapti-1103492287.html
antalya
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0b57c5d72fdd33a0c09e1ef03e295b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhittin böcek, antalya, türkiye, haberler
muhittin böcek, antalya, türkiye, haberler

Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı

10:56 14.02.2026
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-
Abone ol
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle 10'uncu kez hastaneye kaldırıldı.
Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Halk TV’de yer alan habere göre, Böcek’in avukatları, uyku apnesinin ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını ifade ederek, konunun yaşamsal bir boyut kazandığını belirtiyor.
Tutuklu bulunduğu süre içinde defalarca sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Böcek, bu süreçte 10'uncu kez hastaneye kaldırılmış oldu.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında tutukluluk durumu değerlendirilen Muhittin Böcek için 'tutukluluğunun devam etmesi' kararı verilmişti.

44 yıla kadar hapsi isteniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.
Hazırlanan iddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.
Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.
Trump'ın uçağı Air Force One, Mısır'a indi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
TÜRKİYE
Antalya'dan kalkan uçakta yumruklu kavga: Pilot acil iniş yaptı
10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала