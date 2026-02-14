Antalya'dan kalkan uçakta yumruklu kavga: Pilot acil iniş yaptı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/antalyadan-kalkan-ucakta-yumruklu-kavga-pilot-acil-inis-yapti-1103492287.html
Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında dün gece saatlerinde yumruklu kavga meydana geldi.Antalya'dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre; ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise, başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi."İki̇ yolcuyu ömür boyu cezalandırıyoruz"Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında dün gece saatlerinde yumruklu kavga meydana geldi.
Antalya'dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre; ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan iki yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise, başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
"İki̇ yolcuyu ömür boyu cezalandırıyoruz"
Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.