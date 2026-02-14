https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/izmire-44-gunde-gecen-yilin-toplamindan-fazla-yagis-dustu-1103492166.html

İzmir'e 44 günde geçen yılın toplamından fazla yağış düştü

İzmir'de yıl başından bu yana 44 günde düşen yağış miktarı geçen yılın toplamını geçti. 14.02.2026, Sputnik Türkiye

Kentte geçen yıllarda yaşanan kuraklığın ardından ocak ayından itibaren artan yağışlar özellikle şubat ayında etkisini hissettirdi.Şiddetli sağanaklarla zaman zaman su baskınlarının da yaşandığı kentte, özellikle barajlardaki su seviyeleri her geçen gün arttı.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinin yılın ilk 44 gününde aldığı yağış miktarı, geçen yılın toplamını geride bıraktı.2025 yılında toplam 432,1 kilogram yağış alan İzmir, 2026'nın ilk 44 gününde 436,3 kilogramla bir yıllık yağışı geride bıraktı.İzmir'de ocak ayında 223,7 kilogram, şubatın 13 gününde ise 212,6 kilogram yağış düştü.

