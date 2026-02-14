https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/bilim-insanlari-yaslanmanin-iki-kirilma-noktasini-acikladi-44-ve-60-yas-neden-onemli-1103498061.html
Bilim insanları yaşlanmanın iki kırılma noktasını açıkladı: 44 ve 60 yaş neden önemli?
Bilim insanları yaşlanmanın iki kırılma noktasını açıkladı: 44 ve 60 yaş neden önemli?
14.02.2026
Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, yaşlanmanın doğrusal ve yavaş bir süreç olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre insan vücudu, 44 ve 60 yaşlarında iki kritik biyolojik “kırılma noktası” yaşıyor.Çalışmada 25 ile 75 yaş arasındaki 108 gönüllüden alınan binlerce biyolojik örnek incelendi. RNA, proteinler ve mikrobiyom verilerinin analiz edildiği araştırmada, incelenen moleküllerin yüzde 81’inin bu iki yaş döneminden en az birinde belirgin değişim gösterdiği saptandı.Kırılma noktaları: 44 ve 60Araştırmaya göre 44 yaş civarında özellikle alkol, kafein ve yağ (lipid) metabolizmasıyla ilişkili moleküllerde ciddi değişimler görülüyor. Bu dönemde kalp-damar hastalıkları riski artış eğilimine girerken, kas ve cilt yapısındaki bozulmalar da hız kazanıyor.60 yaş civarında ise bağışıklık sistemi düzenlemesi, böbrek fonksiyonları ve karbonhidrat metabolizması ön plana çıkıyor. Kalp-damar sistemi ile kas ve cilt dokusundaki değişimlerin bu dönemde de sürdüğü belirtiliyor.Sadece kadınlara özgü değilAraştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, 44 yaşta gözlenen biyolojik sıçramanın yalnızca kadınlara özgü olmaması. İlk etapta bu değişimin menopozla bağlantılı olabileceği düşünülse de, aynı moleküler kırılmanın erkeklerde de benzer yaşta gerçekleştiği tespit edildi. Bu durum, sürecin yalnızca hormonal değişimlerle açıklanamayacağını gösteriyor.Çalışmanın baş araştırmacılarından genetik uzmanı Michael Snyder, zaman içinde küçük ve istikrarlı değişimler yaşanmadığını, belirli dönemlerde dramatik dönüşüm noktalarının ortaya çıktığını vurguladı. Bulguların, Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi yaşa bağlı rahatsızlıkların neden belirli yaşlardan sonra daha sık görüldüğünü anlamaya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
