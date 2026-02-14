https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/aydinda-dere-tasti-9-ev-bosaltildi-1103490446.html

Aydın'da dere taştı: 9 ev boşaltıldı

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası bir dere taştı. Taşkın riski nedeniyle dere yatağına yakın 9 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. 14.02.2026, Sputnik Türkiye

İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eğrek Mahallesi Çay mevkisindeki dere taştı.Bölgede ekipler çalışma başlattı. Dere yatağına yakın 9 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, halkın can ve mal güvenliği için ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

