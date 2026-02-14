Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/aydinda-dere-tasti-9-ev-bosaltildi-1103490446.html
Aydın'da dere taştı: 9 ev boşaltıldı
Aydın'da dere taştı: 9 ev boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası bir dere taştı. Taşkın riski nedeniyle dere yatağına yakın 9 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T00:43+0300
2026-02-14T00:43+0300
türki̇ye
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
aydın valiliği
dere
sel
sel felaketi
yağmur
yağmur suyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103490272_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1782ff56819a0408c1e3ec29f645a573.jpg
İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eğrek Mahallesi Çay mevkisindeki dere taştı.Bölgede ekipler çalışma başlattı. Dere yatağına yakın 9 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, halkın can ve mal güvenliği için ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/saganak-3-kentte-sele-yol-acti-antalyada-bir-senelik-yagis-40-gunde-dustu-dim-baraji-kritik-1103474579.html
türki̇ye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103490272_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_e0e94dc19f9b9602200688a8a48e04f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, dere, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, dere, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu

Aydın'da dere taştı: 9 ev boşaltıldı

00:43 14.02.2026
© AA / İncirliova BelediyesiAydın'da dere taştı
Aydın'da dere taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© AA / İncirliova Belediyesi
Abone ol
Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrası bir dere taştı. Taşkın riski nedeniyle dere yatağına yakın 9 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eğrek Mahallesi Çay mevkisindeki dere taştı.
Bölgede ekipler çalışma başlattı. Dere yatağına yakın 9 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, halkın can ve mal güvenliği için ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu söyledi.
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çakırlar ile Hurma mahallerini bağlayan Çandır Çayı'nın debisi arttı, çay üzerindeki köprü taşma seviyesine ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
TÜRKİYE
Sağanak 3 kentte sele yol açtı: Bir yılda yağan yağmur, 40 günde yağdı
Dün, 12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала