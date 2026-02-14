https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/alanyada-su-baskini-dim-baraji-cevresindeki-evler-bosaltildi-1103499047.html

Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Dim Barajı çevresinde su baskınlarına yol açtı. Su seviyesinin yükselmesi üzerine barajda kontrollü salım yapılırken, risk altındaki evler boşaltıldı.Yağış nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları ile avokado, muz ve portakal bahçeleri su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katları ve yollar da taşkından etkilendi.AFAD ekipleri, su baskını yaşanan bölgede mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti. Çalışmalar sırasında güvenlik önlemleri artırıldı.Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.Baraj kotu kritik seviyeye yaklaştıAntalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dim Barajı’ndaki su seviyesinin 168,91 metreye ulaştığı, dolu savak maksimum çalışma kotunun ise 170 metre olduğu bildirildi. Bu nedenle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildiği belirtildi.Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesis çalışanları ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşların anonslarla tahliye edildiği aktarıldı. Barınma ihtiyacı olanların kamu misafirhanelerine yerleştirildiği kaydedildi.132 konut 73 iş yeri boşaltıldıTahliye çalışmalarında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görev aldı. Toplam 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldı, 314 kişi tahliye edildi. Bunlardan 48’i kamu misafirhanelerine yerleştirildi. 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı.Ayrıca bölgede 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev yaptığı bildirildi.Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

