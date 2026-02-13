https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/zaharovadan-merze-kural-temelli-uluslararasi-duzen-yaniti-boyle-bir-duzen-hic-olmadi-1103489560.html
Zaharova’dan Merz’e ‘kural temelli uluslararası düzen’ yanıtı: Böyle bir düzen hiç olmadı
Zaharova’dan Merz’e ‘kural temelli uluslararası düzen’ yanıtı: Böyle bir düzen hiç olmadı
13.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Merz'in, "hukuk ve kurallar temelindeki uluslararası düzenin artık kalmadığı" yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, bu tür bir düzenin geçmişte de var olmadığını ifade etti.Zaharova, gerçek anlamda bir düzenin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası hukuka dayalı olarak kurulduğunu ancak bu düzenin zamanla bozulduğunu belirterek, şunları kaydettti:Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na 50 devlet ve hükümet başkanı ile 150 ülkeden üst düzey yetkili katılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Münih Güvenlik Konferansı’ndaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Merz’in, “hukuk ve kurallar temelindeki uluslararası düzenin artık kalmadığı” yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, bu tür bir düzenin geçmişte de var olmadığını ifade etti.
Eğer Merz, son 19 yıldaki Münih Güvenlik Konferanslarında Rus yetkililerin yaptığı konuşmaları dikkatle dinlemiş olsaydı, böyle bir düzenin hiç var olmadığını bilirdi.
Zaharova, gerçek anlamda bir düzenin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası hukuka dayalı olarak kurulduğunu ancak bu düzenin zamanla bozulduğunu belirterek, şunları kaydettti:
O zamanki düzen uluslararası hukuk temelliydi. Sonra NATO bunu bozmaya başladı, üstelik Berlin’in de aktif desteğiyle. Yerine ‘kurallara dayalı bir düzen’ inşa edeceklerini vaat ettiler. Ancak bu kurallar hiçbir zaman açıkça tanımlanmadı. Şimdi ise yeni talimatnameler dağıtıldı ve bunları okumaları için ‘konuşan kafalar’ sahneye sürüldü. Merz gibi görünmek, gerçekten rahatsız edici değil mi?
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na 50 devlet ve hükümet başkanı ile 150 ülkeden üst düzey yetkili katılıyor.