Zaharova’dan Merz’e ‘kural temelli uluslararası düzen’ yanıtı: Böyle bir düzen hiç olmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Münih Güvenlik Konferansı’ndaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Merz’in, “hukuk ve kurallar temelindeki uluslararası düzenin artık kalmadığı” yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, bu tür bir düzenin geçmişte de var olmadığını ifade etti.Zaharova, gerçek anlamda bir düzenin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası hukuka dayalı olarak kurulduğunu ancak bu düzenin zamanla bozulduğunu belirterek, şunları kaydettti:Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na 50 devlet ve hükümet başkanı ile 150 ülkeden üst düzey yetkili katılıyor.

