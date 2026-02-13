https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/yilin-ilk-gunes-tutulmasi-antarktikada-ates-cemberi-1103485376.html

Yılın ilk güneş tutulması Antarktika’da: ‘Ateş Çemberi’

Sputnik Türkiye

Yılın ilk güneş tutulması Antarktika semalarında görülecek. 'Ateş çemberi' olarak bilinen halkalı tutulma yalnızca güney kutbundan izlenebilecek. Gökyüzünde... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Yılın ilk güneş tutulmasının Antarktika üzerinde gerçekleşeceği bildirildi. 'Ring of fire' yani 'ateş çemberi' olarak adlandırılan bu halkalı tutulmanın yalnızca güney kutbundan izlenebileceği aktarıldı.Bölgede araştırma istasyonlarında bulunan bilim insanlarının ve kıtanın simgesi penguenlerin bu nadir doğa olayına tanıklık edeceği ifade edildi. Astronom Joe Llama’nın, “Penguenler harika bir gösteri izleyecek” dediği belirtildi.Antarktika dışında, Şili ve Arjantin’in en güney uçları ile Afrika’nın güneydoğusundaki bazı bölgelerde tutulmanın kısmi olarak görülebileceği kaydedildi.Halkalı tutulma nasıl oluşuyor?Güneş tutulmaları, Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizaya gelmesiyle meydana geliyor. Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşüyor ve Güneş ışığının bir kısmı ya da tamamı engelleniyor.Halkalı tutulmada ise Ay, yörüngesinde Dünya’ya daha uzak bir konumda bulunuyor. Bu nedenle Güneş’i tamamen kapatamıyor ve geride ince bir ışık halkası kalıyor. Bu görüntü gökyüzünde parlak bir yüzük gibi algılanıyor.İzlerken nelere dikkat edilmeli?Uzmanlar, tutulma sırasında çıplak gözle doğrudan Güneş’e bakmanın tehlikeli olduğuna dikkat çekti. ISO 12312-2 standartlarına uygun özel tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiği vurgulandı. Güneş gözlükleri ya da dürbünlerin koruyucu olmadığı belirtildi.Ayrıca delikli karton ya da süzgeç gibi basit yöntemlerle tutulmanın dolaylı olarak izlenebileceği ifade edildi.Gökyüzü meraklıları için ağustos ayında Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz’in bazı bölgelerinde tam güneş tutulmasının görüleceği bilgisi de paylaşıldı. Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’nın bazı kesimlerinde ise kısmi tutulma izlenebilecek.

