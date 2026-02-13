https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/umraniyede-2-kadin-1-gun-arayla-oldurulmus-sorusturmada-ayni-valiz-detayi-dosyaya-girdi-1103475731.html

Ümraniye’de 2 kadın bir gün arayla öldürülmüş: Soruşturmada 'aynı valiz' detayı dosyaya girdi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da konteynerde cansız bedeni bulunan Durdona Khokimova cinayeti soruşturmasında, aynı evde 1 gün arayla ikinci bir cinayetin işlendiği belirlendi... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Kamuoyunda “Kesik Baş Cinayeti” olarak bilinen olay kapsamında, Şişli’de konteynerde cansız bedeni bulunan Durdona Khokimova’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Ümraniye’deki aynı adreste ikinci bir cinayetin daha işlenmiş olabileceğine işaret eden yeni bulgulara ulaştı.Kayıp ihbarı soruşturmayı başka yöne taşıdıÖzbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva’dan 23 Ocak’tan itibaren haber alamayan ailesinin 6 Şubat’ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Ergaşaliyeva’nın kaldığı adresin, Durdona Khokimova cinayetinin işlendiği Ümraniye’deki ev olduğu belirlendi.Polis, Durdona Khokimova ile Sayyara Ergaşaliyeva’nın, şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay aynı evde kaldığını tespit etti. Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K. arasında duygusal ilişki bulunduğu da değerlendirildi.Kamera görüntüleri: Poşetler ve valiz detayıSabah'ın haberine göre, güvenlik kamerası kayıtlarında, Ergaşaliyeva’nın 23 Ocak günü eve giriş yaptığı, kısa süre sonra iki şüphelinin de adrese geldiği görüldü. 24 Ocak’ta şüphelilerin gün boyunca evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri tespit edildi. Son çıkışta zanlıların eve beyaz bir valizle girdikleri, bir süre sonra aynı valizle çıkarak taksiye bindikleri ve Fatih’e gittikleri belirlendi.Şüphelilerin beyanı: “Parçalara ayırarak farklı noktalara attık”Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla yeniden sorgulandı. Şüphelilerin, Sayyora Ergaşaliyeva’yı 23 Ocak’ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını anlattıkları bildirildi. Sorgularının ardından şüpheliler ikinci kez adliyeye sevk edildi.“Cesetleri aynı valizle taşımışlar” iddiası dosyadaSoruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, şüphelilerin önce Sayyora Ergaşaliyeva’nın cesedini poşetlere ve satın aldıkları beyaz bir valize koyduğu, taksiyle Fatih’te çeşitli çöp konteynerlerine bıraktığı kaydedildi. Valizi boşalttıktan sonra eve döndükleri; bir gün sonra öldürülen Durdona Khokimova’nın bedeninin de aynı valize konularak taksiyle Şişli’ye götürüldüğü ve konteynere atıldığı bilgisi yer aldı.Kan örnekleriyle eşleşme bilgisiKayıp başvurusu bulunan Sayyara Ergaşaliyeva’nın ailesinden alınan kan örnekleri ile evden alınan kan örneklerinin birbiriyle uyuştuğu belirtildi.

