UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusundan Belgorod’a füze saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna ordusundan Belgorod'a füze saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.Gladkov, “Düşman Belgorod’a füzesaldırısı düzenledi. Altyapı tesislerinden birine yönelik saldırı sonucu iki sivil hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına şahsım ve tüm Belgorod halkı adına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna ordusundan Belgorod'a füze saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

13.02.2026
Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Gladkov, “Düşman Belgorod’a füzesaldırısı düzenledi. Altyapı tesislerinden birine yönelik saldırı sonucu iki sivil hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına şahsım ve tüm Belgorod halkı adına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
