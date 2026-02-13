https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/ukrayna-ordusundan-belgoroda-fuze-saldirisi-2-sivil-hayatini-kaybetti-1103488739.html

Ukrayna ordusundan Belgorod’a füze saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna ordusundan Belgorod’a füze saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısı sonucunda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.Gladkov, “Düşman Belgorod’a füzesaldırısı düzenledi. Altyapı tesislerinden birine yönelik saldırı sonucu iki sivil hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına şahsım ve tüm Belgorod halkı adına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

