https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-son-bir-haftada-4-yerlesim-birimi-dusmandan-kurtarildi-1103480327.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 4 yerleşim birimi düşmandan kurtarıldı
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 4 yerleşim birimi düşmandan kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T14:33+0300
2026-02-13T14:33+0300
2026-02-13T14:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102764908_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_33323fbdb7602f06bf2aead7c4e8c3b8.jpg
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.Bir yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerinin, silah ve mühimmat depolarının, askeri hava üslerinin, İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerlerin, ayrıca Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarının bombalandığını belirtti.Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 8 bin 485 askeri etkisiz hale getirildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 uzun menzilli seyir füzesi Flamingo, 28 güdümlü uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 uzun menzilli güdümlü Neptun füzesi ve 1.2443 İHA'sı da engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/peskov-ukrayna-muzakereleri-17-18-subatta-cenevrede-devam-edecek-1103480056.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102764908_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3e4f33cc53eba23b62ba6d8a29990a58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 4 yerleşim birimi düşmandan kurtarıldı
14:33 13.02.2026 (güncellendi: 14:34 13.02.2026)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.
Bir yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerinin, silah ve mühimmat depolarının, askeri hava üslerinin, İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerlerin, ayrıca Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarının bombalandığını belirtti.
Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 8 bin 485 askeri etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 uzun menzilli seyir füzesi Flamingo, 28 güdümlü uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 uzun menzilli güdümlü Neptun füzesi ve 1.2443 İHA'sı da engellendi.