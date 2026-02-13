Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 4 yerleşim birimi düşmandan kurtarıldı
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 4 yerleşim birimi düşmandan kurtarıldı
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T14:33+0300
2026-02-13T14:34+0300
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.Bir yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerinin, silah ve mühimmat depolarının, askeri hava üslerinin, İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerlerin, ayrıca Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarının bombalandığını belirtti.Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 8 bin 485 askeri etkisiz hale getirildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 uzun menzilli seyir füzesi Flamingo, 28 güdümlü uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 uzun menzilli güdümlü Neptun füzesi ve 1.2443 İHA'sı da engellendi.
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Son bir haftada 4 yerleşim birimi düşmandan kurtarıldı

14:33 13.02.2026 (güncellendi: 14:34 13.02.2026)
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeye devam ettiğini bildirdi.
Bir yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı tesislerinin, silah ve mühimmat depolarının, askeri hava üslerinin, İHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerlerin, ayrıca Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanlarının bombalandığını belirtti.
Son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 4 olduğu kaydedildi.
Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 8 bin 485 askeri etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 uzun menzilli seyir füzesi Flamingo, 28 güdümlü uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 4 uzun menzilli güdümlü Neptun füzesi ve 1.2443 İHA'sı da engellendi.
Женевское озеро (Леман) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Ukrayna müzakereleri 17-18 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek
14:16
