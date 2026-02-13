https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/turkiyenin-yerli-savas-ucagi-kaanin-2-yeni-prototipi-ortaya-cikti-1103488178.html

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ın 2 yeni prototipi ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında testlerde kullanılacak 2 yeni prototip gün yüzüne çıktı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret etti. Görgün, 'tam boy statik' testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışıyla, ilk uçuşunu gerçekleştiren prototip ve ikinci uçuş prototipinin aynı karede yer almasının önemli bir teknik aşamayı gösterdiğini belirtti.KAAN’ın düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari ve sensör füzyonu gibi özelliklerle hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde yüksek performans sunacağını ifade eden Görgün, geliştirme, test ve üretim süreçlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü kaydetti.2024’te ilk uçuşunu yapan prototipin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Görgün, yerli motor geliştirme süreci başta olmak üzere kabiliyet artırımlarının devam ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/tusas-acikladi-kaan-ilk-kez-afterburner-testini-gecti-1091266296.html

