https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/tup-bebek-tedavisinde-yeni-duzenleme-masada-devlet-destegi-artacak-yas-siniri-degisecek-1103481129.html
Tüp bebek tedavisinde yeni düzenleme masada: Devlet desteği artacak, yaş sınırı değişecek
Tüp bebek tedavisinde yeni düzenleme masada: Devlet desteği artacak, yaş sınırı değişecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yeni tedbirler ve düzenlemeler de gündeme geliyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda tüp bebek tedavisine yönelik konular... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T14:58+0300
2026-02-13T14:58+0300
2026-02-13T15:02+0300
sağlik
tüp bebek
tedavi
bebek
devlet desteği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:16:2650:1507_1920x0_80_0_0_c849260b86aed5dd34840cb8be5dfbb2.png
Türkiye'de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yeni tedbirler ve düzenlemeler de gündeme geliyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda tüp bebek tedavisine yönelik konular masaya yatırıldı. Yapılan sunumda tüp bebek tedavisinde yaş sınırının 40'tan 42'ye çıkarılması gündeme getirilirken, devlet desteğinden yararlanabilmek için sigorta prim günlerini beklemek zorunda olan çiftler için kolaylaştırıcı maddeler ele alındı. Yaş sınırının yükseltilmesi gündemde NTV'nin haberine göre, tüp bebek tedavisinde devlet desteğinin kapsamının genişletilmesi gündemde. Düzenleme hayata geçerse genetik rahatsızlığın tespiti halinde de faydalanma yaşını beklemeye gerek olmayacak.Mevcut durumda, 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük ve çocuk sahibi olmayan kadınlar için tüp bebek tedavisinde devlet desteği sağlanıyor. Yeni öneriyle yaş sınırının 42'ye çıkarılması gündemde. Bir çocuğu olan çiftlerin de destekten faydalanması öngörülüyor.Kalıtsal hastalığı olan kadınlarda ise 20 yaşından büyük 42 yaşından küçük olanların destekten faydalanması öngörülüyor.Prim sayısında kolaylık sağlanacak900 gün prim sayısına ulaşamadığı için beklemek zorunda olan çiftlerin devlet desteğinden daha erken yararlanabilmesine de olanak tanınacak. Sigortalılık yıl şartının 5'ten 2 yıla, prim gün sayısının ise 900'den 450'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor.Öneriye göre, çiftlerden birinin kalıtsal hastalığı varsa 900 gün yerine 30 günlük prim gün sayısını doldurması devlet desteği için yetecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/istanbulun-nufusu-aciklandi-mega-kentte-yasayanlar-aslen-nereli--1103363731.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097113485_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_9357914182b98d92e4daeb8b62fec56b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüp bebek, tedavi, bebek, devlet desteği
tüp bebek, tedavi, bebek, devlet desteği
Türkiye'de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yeni tedbirler ve düzenlemeler de gündeme geliyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda tüp bebek tedavisine yönelik konular masaya yatırıldı. Yapılan sunumda tüp bebek tedavisinde yaş sınırının 40'tan 42'ye çıkarılması gündeme getirilirken, devlet desteğinden yararlanabilmek için sigorta prim günlerini beklemek zorunda olan çiftler için kolaylaştırıcı maddeler ele alındı.
Yaş sınırının yükseltilmesi gündemde
NTV'nin haberine göre, tüp bebek tedavisinde devlet desteğinin kapsamının genişletilmesi gündemde. Düzenleme hayata geçerse genetik rahatsızlığın tespiti halinde de faydalanma yaşını beklemeye gerek olmayacak.
Mevcut durumda, 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük ve çocuk sahibi olmayan kadınlar için tüp bebek tedavisinde devlet desteği sağlanıyor. Yeni öneriyle yaş sınırının 42'ye çıkarılması gündemde. Bir çocuğu olan çiftlerin de destekten faydalanması öngörülüyor.
Kalıtsal hastalığı olan kadınlarda ise 20 yaşından büyük 42 yaşından küçük olanların destekten faydalanması öngörülüyor.
Prim sayısında kolaylık sağlanacak
900 gün prim sayısına ulaşamadığı için beklemek zorunda olan çiftlerin devlet desteğinden daha erken yararlanabilmesine de olanak tanınacak. Sigortalılık yıl şartının 5'ten 2 yıla, prim gün sayısının ise 900'den 450'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor.
Öneriye göre, çiftlerden birinin kalıtsal hastalığı varsa 900 gün yerine 30 günlük prim gün sayısını doldurması devlet desteği için yetecek.