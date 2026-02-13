https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/tup-bebek-tedavisinde-yeni-duzenleme-masada-devlet-destegi-artacak-yas-siniri-degisecek-1103481129.html

Tüp bebek tedavisinde yeni düzenleme masada: Devlet desteği artacak, yaş sınırı değişecek

Türkiye'de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yeni tedbirler ve düzenlemeler de gündeme geliyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda tüp bebek tedavisine yönelik konular masaya yatırıldı. Yapılan sunumda tüp bebek tedavisinde yaş sınırının 40'tan 42'ye çıkarılması gündeme getirilirken, devlet desteğinden yararlanabilmek için sigorta prim günlerini beklemek zorunda olan çiftler için kolaylaştırıcı maddeler ele alındı. Yaş sınırının yükseltilmesi gündemde NTV'nin haberine göre, tüp bebek tedavisinde devlet desteğinin kapsamının genişletilmesi gündemde. Düzenleme hayata geçerse genetik rahatsızlığın tespiti halinde de faydalanma yaşını beklemeye gerek olmayacak.Mevcut durumda, 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük ve çocuk sahibi olmayan kadınlar için tüp bebek tedavisinde devlet desteği sağlanıyor. Yeni öneriyle yaş sınırının 42'ye çıkarılması gündemde. Bir çocuğu olan çiftlerin de destekten faydalanması öngörülüyor.Kalıtsal hastalığı olan kadınlarda ise 20 yaşından büyük 42 yaşından küçük olanların destekten faydalanması öngörülüyor.Prim sayısında kolaylık sağlanacak900 gün prim sayısına ulaşamadığı için beklemek zorunda olan çiftlerin devlet desteğinden daha erken yararlanabilmesine de olanak tanınacak. Sigortalılık yıl şartının 5'ten 2 yıla, prim gün sayısının ise 900'den 450'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor.Öneriye göre, çiftlerden birinin kalıtsal hastalığı varsa 900 gün yerine 30 günlük prim gün sayısını doldurması devlet desteği için yetecek.

