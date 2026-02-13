https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/dmitriyev-cenevredeki-ukrayna-gorusmelerine-katilmayacak-1103488321.html
‘Dmitriyev, Cenevre'deki Ukrayna görüşmelerine katılmayacak’
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Cenevre’de yapılacak olan Ukrayna krizine yönelik üçlü müzakerelere katılmayacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin Sputnik’e bilgi veren bir kaynak, Dmitriyev’in Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi sürecine yoğunlaştığı için müzakere heyetinde yer almayacağını ifade etti.Kaynak, Dmitriyev’in yakın zamanda Cenevre’de Amerikalı temsilcilerle bir araya gelerek ticaret ve ekonomik iş birliği konularını da ele alacağını belirtti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını açıklamıştı.Peskov, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceğini belirtmişti.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin üçlü güvenlik görüşmelerinin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Rus müzakere grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.4-5 Şubat tarihlerinde, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de üçlü görüşmelerin ikinci turu gerçekleşmişti. Görüşmelerin ardından Moskova ve Kiev, 157'ye 157 olmak üzere toplam 314 savaş esirini takas etmişti.
