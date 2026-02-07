https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/trumptan-obama-ciftine-yonelik-paylasima-iliskin-aciklama-ozur-dilemiyorum-1103332992.html
Trump’tan Obama çiftine yönelik paylaşıma ilişkin açıklama: 'Özür dilemiyorum'
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı hedef alan tartışmalı sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, 'paylaşımın “ırkçı” olarak değerlendirilen bölümlerini kınadığını' belirtirken, özür dilemeyeceğini ifade etti.ABD basınında yer alan haberlerde Trump, Obama çiftini ormanda yaşayan 'maymunlar' gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Videonun yalnızca baş kısmını izlediğini söyleyen Trump, içeriğin sonunda yer alan görüntülerden haberdar olmadığını savundu.Trump, "Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı." ifadelerini kullandı.Söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirten Trump, paylaşımı yapan kişinin içeriği tamamıyla görmüş olması gerektiğini söyledi.Paylaşımda yer alan “ırkçı” bölümleri kınadığını vurgulayan Trump, özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya ise, “Hayır, ben hata yapmadım.” yanıtını verdi.Video ne içeriyordu?Trump’ın Truth Social hesabından paylaştığı videoda, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki daha önce çürütülmüş iddialara yer verildiği görülüyordu. Videonun sonunda ise yaklaşık bir saniye boyunca Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine eklendiği görüntüler yer aldı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.Ayrıca bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla yapıldığını ve daha sonra kaldırıldığını bildirdi.
