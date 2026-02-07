Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/trumptan-obama-ciftine-yonelik-paylasima-iliskin-aciklama-ozur-dilemiyorum-1103332992.html
Trump’tan Obama çiftine yönelik paylaşıma ilişkin açıklama: 'Özür dilemiyorum'
Trump’tan Obama çiftine yönelik paylaşıma ilişkin açıklama: 'Özür dilemiyorum'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı hedef alan tartışmalı 'sosyal medya paylaşımındaki “ırkçı” bölümleri kınadığını'... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T10:58+0300
2026-02-07T10:58+0300
dünya
abd
donald trump
barack obama
michelle obama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960204_0:228:2646:1716_1920x0_80_0_0_54695ca31ea91d946e8cefb873c53e52.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı hedef alan tartışmalı sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, 'paylaşımın “ırkçı” olarak değerlendirilen bölümlerini kınadığını' belirtirken, özür dilemeyeceğini ifade etti.ABD basınında yer alan haberlerde Trump, Obama çiftini ormanda yaşayan 'maymunlar' gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Videonun yalnızca baş kısmını izlediğini söyleyen Trump, içeriğin sonunda yer alan görüntülerden haberdar olmadığını savundu.Trump, "Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı." ifadelerini kullandı.Söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirten Trump, paylaşımı yapan kişinin içeriği tamamıyla görmüş olması gerektiğini söyledi.Paylaşımda yer alan “ırkçı” bölümleri kınadığını vurgulayan Trump, özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya ise, “Hayır, ben hata yapmadım.” yanıtını verdi.Video ne içeriyordu?Trump’ın Truth Social hesabından paylaştığı videoda, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki daha önce çürütülmüş iddialara yer verildiği görülüyordu. Videonun sonunda ise yaklaşık bir saniye boyunca Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine eklendiği görüntüler yer aldı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.Ayrıca bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla yapıldığını ve daha sonra kaldırıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/obama-ciftini-maymun-olarak-gosteren-video-paylasilmisti-beyaz-saray-aciklama-yapti-1103328120.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960204_28:0:2619:1943_1920x0_80_0_0_554c976197a8c0688c83ea5a70f2b3ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, barack obama, michelle obama
abd, donald trump, barack obama, michelle obama

Trump’tan Obama çiftine yönelik paylaşıma ilişkin açıklama: 'Özür dilemiyorum'

10:58 07.02.2026
© Harun Özalp Donald Trump
 Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© Harun Özalp
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı hedef alan tartışmalı 'sosyal medya paylaşımındaki “ırkçı” bölümleri kınadığını' belirtirken, paylaşım nedeniyle özür dilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı hedef alan tartışmalı sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, 'paylaşımın “ırkçı” olarak değerlendirilen bölümlerini kınadığını' belirtirken, özür dilemeyeceğini ifade etti.
ABD basınında yer alan haberlerde Trump, Obama çiftini ormanda yaşayan 'maymunlar' gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Videonun yalnızca baş kısmını izlediğini söyleyen Trump, içeriğin sonunda yer alan görüntülerden haberdar olmadığını savundu.
Trump, "Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı." ifadelerini kullandı.
Söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirten Trump, paylaşımı yapan kişinin içeriği tamamıyla görmüş olması gerektiğini söyledi.
Paylaşımda yer alan “ırkçı” bölümleri kınadığını vurgulayan Trump, özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya ise, “Hayır, ben hata yapmadım.” yanıtını verdi.

Video ne içeriyordu?

Trump’ın Truth Social hesabından paylaştığı videoda, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki daha önce çürütülmüş iddialara yer verildiği görülüyordu. Videonun sonunda ise yaklaşık bir saniye boyunca Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine eklendiği görüntüler yer aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.
Ayrıca bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla yapıldığını ve daha sonra kaldırıldığını bildirdi.
Barack Obama ve eşi Michelle Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
DÜNYA
Obama çiftini 'maymun' olarak gösteren video paylaşılmıştı: Beyaz Saray açıklama yaptı
Dün, 23:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала