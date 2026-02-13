Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/sut-ve-sut-urunlerine-de-ramazanda-zam-yok-1103471445.html
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Sputnik Türkiye
Ramazan öncesi İstanbul'daki zincir marketlerde kuşbaşı ile kıyma fiyatının sabitlenmesinin ardından şimdi de süt ve süt ürünlerinde aynı uygulamaya gidildi... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T10:52+0300
2026-02-13T10:52+0300
ekonomi̇
ramazan
ramazan bayramı
süt
süt ürünü
süt ürünleri
süt fiyatları
ekmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg
Ramazan ayı boyunca İstanbul Gıda Toptancıları çarşısında fiyatlar değişmeyecek.Süt, peynir, tereyağı ve hepsinin fiyatı sabitlendi.Çarşıda bir kilo ezine peynir 350 lirayken bir kilo tereyağı ise 500 liraya satışı devam edecek.Süt ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerde de fiyatlar sabitlenirken fiyatlar hesaplandığında 890 liraya 4 kişilik bir aile 3 gün sahur kahvaltısı yapabilecek.Ramazan kolileri hazırToptancılar çarşısında ramazan kolileri de hazır.Süper koli 900 lira satılırken mega koli ise bin 300 liradan raflarda yerini aldı.Et fiyatları sabitlenmiştiİstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi.Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.Pide fiyatları ne kadar?Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/goruntuler-gundem-oldu-pide-tezgahinda-terlikle-gezen-ustaya-ceza-1094256283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7478fce5858bcc64a670779b7b7188e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ramazan, ramazan bayramı, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, ekmek
ramazan, ramazan bayramı, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, ekmek

Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok

10:52 13.02.2026
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA
Abone ol
Ramazan öncesi İstanbul'daki zincir marketlerde kuşbaşı ile kıyma fiyatının sabitlenmesinin ardından şimdi de süt ve süt ürünlerinde aynı uygulamaya gidildi. Haber: Dilşad Dede Taşkın
Ramazan ayı boyunca İstanbul Gıda Toptancıları çarşısında fiyatlar değişmeyecek.
Süt, peynir, tereyağı ve hepsinin fiyatı sabitlendi.
Çarşıda bir kilo ezine peynir 350 lirayken bir kilo tereyağı ise 500 liraya satışı devam edecek.
Süt ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerde de fiyatlar sabitlenirken fiyatlar hesaplandığında 890 liraya 4 kişilik bir aile 3 gün sahur kahvaltısı yapabilecek.

Ramazan kolileri hazır

Toptancılar çarşısında ramazan kolileri de hazır.
Süper koli 900 lira satılırken mega koli ise bin 300 liradan raflarda yerini aldı.

Et fiyatları sabitlenmişti

İstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi.
Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.

Pide fiyatları ne kadar?

Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.
Pide tezgahı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
TÜRKİYE
Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza
6 Mart 2025, 14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала