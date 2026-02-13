https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/sut-ve-sut-urunlerine-de-ramazanda-zam-yok-1103471445.html
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Sputnik Türkiye
Ramazan öncesi İstanbul'daki zincir marketlerde kuşbaşı ile kıyma fiyatının sabitlenmesinin ardından şimdi de süt ve süt ürünlerinde aynı uygulamaya gidildi... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T10:52+0300
2026-02-13T10:52+0300
2026-02-13T10:52+0300
ekonomi̇
ramazan
ramazan bayramı
süt
süt ürünü
süt ürünleri
süt fiyatları
ekmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg
Ramazan ayı boyunca İstanbul Gıda Toptancıları çarşısında fiyatlar değişmeyecek.Süt, peynir, tereyağı ve hepsinin fiyatı sabitlendi.Çarşıda bir kilo ezine peynir 350 lirayken bir kilo tereyağı ise 500 liraya satışı devam edecek.Süt ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerde de fiyatlar sabitlenirken fiyatlar hesaplandığında 890 liraya 4 kişilik bir aile 3 gün sahur kahvaltısı yapabilecek.Ramazan kolileri hazırToptancılar çarşısında ramazan kolileri de hazır.Süper koli 900 lira satılırken mega koli ise bin 300 liradan raflarda yerini aldı.Et fiyatları sabitlenmiştiİstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi.Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.Pide fiyatları ne kadar?Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/goruntuler-gundem-oldu-pide-tezgahinda-terlikle-gezen-ustaya-ceza-1094256283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7478fce5858bcc64a670779b7b7188e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ramazan, ramazan bayramı, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, ekmek
ramazan, ramazan bayramı, süt, süt ürünü, süt ürünleri, süt fiyatları, ekmek
Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok
Ramazan öncesi İstanbul'daki zincir marketlerde kuşbaşı ile kıyma fiyatının sabitlenmesinin ardından şimdi de süt ve süt ürünlerinde aynı uygulamaya gidildi. Haber: Dilşad Dede Taşkın
Ramazan ayı boyunca İstanbul Gıda Toptancıları çarşısında fiyatlar değişmeyecek.
Süt, peynir, tereyağı ve hepsinin fiyatı sabitlendi.
Çarşıda bir kilo ezine peynir 350 lirayken bir kilo tereyağı ise 500 liraya satışı devam edecek.
Süt ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerde de fiyatlar sabitlenirken fiyatlar hesaplandığında 890 liraya 4 kişilik bir aile 3 gün sahur kahvaltısı yapabilecek.
Toptancılar çarşısında ramazan kolileri de hazır.
Süper koli 900 lira satılırken mega koli ise bin 300 liradan raflarda yerini aldı.
Et fiyatları sabitlenmişti
İstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi.
Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.
Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.