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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
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Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza
Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir pide fırınında çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Ramazan pidesi hazırlayan ustanın, hamur tezgahında terlik ve çorapla... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'deki bir fırında çalışan ustalardan biri, tezgahın üzerine terlik ve çorapla basarak hamur yoğurdu. Görüntülerde, terliğin altına hamurların yapıştığı anlar açıkça görüldü.Ayrıca fırında çalışan ustalardan birinin başında bone bulunurken, diğer ustanın saçlarının açık olduğu fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle büyük tepki topladı.Yetkililer harekete geçti, fırına ağır ceza kesildiGörüntülerin yayılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan denetimlerde, hijyen şartlarına aykırılık tespit edilen fırına 105 bin 274 TL ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-pidesi-fiyati-2025-aciklandi-istanbul-ve-ankarada-pide-fiyati-kac-tl-1093834338.html
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ramazan pidesi, fırın, usta
ramazan pidesi, fırın, usta

Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza

14:49 06.03.2025
© FotoğrafPide tezgahı
Pide tezgahı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© Fotoğraf
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir pide fırınında çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Ramazan pidesi hazırlayan ustanın, hamur tezgahında terlik ve çorapla gezdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Olay sonrası harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırına hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 105 bin 274 TL ceza kesti.
Çanakkale'deki bir fırında çalışan ustalardan biri, tezgahın üzerine terlik ve çorapla basarak hamur yoğurdu. Görüntülerde, terliğin altına hamurların yapıştığı anlar açıkça görüldü.
Ayrıca fırında çalışan ustalardan birinin başında bone bulunurken, diğer ustanın saçlarının açık olduğu fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle büyük tepki topladı.

Yetkililer harekete geçti, fırına ağır ceza kesildi

Görüntülerin yayılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan denetimlerde, hijyen şartlarına aykırılık tespit edilen fırına 105 bin 274 TL ceza kesildi.
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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Ramazan pidesi fiyatı 2025 açıklandı: İstanbul ve Ankara'da pide fiyatı kaç TL?
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