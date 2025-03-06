https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/goruntuler-gundem-oldu-pide-tezgahinda-terlikle-gezen-ustaya-ceza-1094256283.html
Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza
Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir pide fırınında çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Ramazan pidesi hazırlayan ustanın, hamur tezgahında terlik ve çorapla... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T14:49+0300
2025-03-06T14:49+0300
2025-03-06T14:49+0300
türki̇ye
ramazan pidesi
fırın
usta
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Çanakkale'deki bir fırında çalışan ustalardan biri, tezgahın üzerine terlik ve çorapla basarak hamur yoğurdu. Görüntülerde, terliğin altına hamurların yapıştığı anlar açıkça görüldü.Ayrıca fırında çalışan ustalardan birinin başında bone bulunurken, diğer ustanın saçlarının açık olduğu fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle büyük tepki topladı.Yetkililer harekete geçti, fırına ağır ceza kesildiGörüntülerin yayılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan denetimlerde, hijyen şartlarına aykırılık tespit edilen fırına 105 bin 274 TL ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-pidesi-fiyati-2025-aciklandi-istanbul-ve-ankarada-pide-fiyati-kac-tl-1093834338.html
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ramazan pidesi, fırın, usta
ramazan pidesi, fırın, usta
Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir pide fırınında çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Ramazan pidesi hazırlayan ustanın, hamur tezgahında terlik ve çorapla gezdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Olay sonrası harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırına hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 105 bin 274 TL ceza kesti.
Çanakkale'deki bir fırında çalışan ustalardan biri, tezgahın üzerine terlik ve çorapla basarak hamur yoğurdu. Görüntülerde, terliğin altına hamurların yapıştığı anlar açıkça görüldü.
Ayrıca fırında çalışan ustalardan birinin başında bone bulunurken, diğer ustanın saçlarının açık olduğu fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle büyük tepki topladı.
Yetkililer harekete geçti, fırına ağır ceza kesildi
Görüntülerin yayılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan denetimlerde, hijyen şartlarına aykırılık tespit edilen fırına 105 bin 274 TL ceza kesildi.