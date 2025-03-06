https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/goruntuler-gundem-oldu-pide-tezgahinda-terlikle-gezen-ustaya-ceza-1094256283.html

Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza

Görüntüler gündem oldu: Pide tezgahında terlikle gezen ustaya ceza

Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir pide fırınında çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Ramazan pidesi hazırlayan ustanın, hamur tezgahında terlik ve çorapla... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T14:49+0300

2025-03-06T14:49+0300

2025-03-06T14:49+0300

türki̇ye

ramazan pidesi

fırın

usta

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Çanakkale'deki bir fırında çalışan ustalardan biri, tezgahın üzerine terlik ve çorapla basarak hamur yoğurdu. Görüntülerde, terliğin altına hamurların yapıştığı anlar açıkça görüldü.Ayrıca fırında çalışan ustalardan birinin başında bone bulunurken, diğer ustanın saçlarının açık olduğu fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle büyük tepki topladı.Yetkililer harekete geçti, fırına ağır ceza kesildiGörüntülerin yayılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan denetimlerde, hijyen şartlarına aykırılık tespit edilen fırına 105 bin 274 TL ceza kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/ramazan-pidesi-fiyati-2025-aciklandi-istanbul-ve-ankarada-pide-fiyati-kac-tl-1093834338.html

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