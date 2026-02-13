https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rusya-disisleri-arktikte-bariscil-is-birligi-mekanizmalari-yok-ediliyor-1103467453.html
Rusya Dışişleri: Arktik’te barışçıl iş birliği mekanizmaları yok ediliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Arktik Konseyi'nin çalışmalarının fiilen durdurulduğunu ve bölgede barışçıl iş birliği için geliştirilen tüm... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Arktik bölgesinde barışçıl nitelikteki tüm iş birliği mekanizmalarının hedef alınarak sistemli biçimde ortadan kaldırıldığını ifade etti. Gruşko, Rus basınına yaptığı açıklamada, bu sürecin NATO ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’yı şeytanlaştırmak ve bölgeyi militarize etmek amacıyla yürütüldüğünü söyledi.Gruşko, bu durumun kasıtlı olarak yaratıldığını savunarak, NATO ve AB'yi Rusya’yı şeytanlaştırmak ve bölgeyi militarize etmekle suçlayarak, Arktik’in sadece Rusya ile değil, Çin ile de bir çatışma alanı haline getirildiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Arktik Konseyi'nin çalışmalarının fiilen durdurulduğunu ve bölgede barışçıl iş birliği için geliştirilen tüm uluslararası mekanizmaların kasıtlı olarak yok edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Arktik bölgesinde barışçıl nitelikteki tüm iş birliği mekanizmalarının hedef alınarak sistemli biçimde ortadan kaldırıldığını ifade etti. Gruşko, Rus basınına yaptığı açıklamada, bu sürecin NATO ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’yı şeytanlaştırmak ve bölgeyi militarize etmek amacıyla yürütüldüğünü söyledi.
Arktik’teki tüm barışçıl iş birliği araçları kasıtlı olarak yok ediliyor, bölgedeki durumu yönetmek ve iş birliğini geliştirmeye yönelik başlıca uluslararası platform olan Arktik Konseyi’nin çalışmaları fiilen bloke edilmiş durumda. Oysa tam da bu bölgede uluslararası iş birliğine her zamankinden fazla ihtiyaç var.
Gruşko, bu durumun kasıtlı olarak yaratıldığını savunarak, NATO ve AB'yi Rusya’yı şeytanlaştırmak ve bölgeyi militarize etmekle suçlayarak, Arktik’in sadece Rusya ile değil, Çin ile de bir çatışma alanı haline getirildiğini vurguladı.