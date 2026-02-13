https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rusya-disisleri-arktikte-bariscil-is-birligi-mekanizmalari-yok-ediliyor-1103467453.html

Rusya Dışişleri: Arktik’te barışçıl iş birliği mekanizmaları yok ediliyor

Rusya Dışişleri: Arktik’te barışçıl iş birliği mekanizmaları yok ediliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Arktik Konseyi'nin çalışmalarının fiilen durdurulduğunu ve bölgede barışçıl iş birliği için geliştirilen tüm... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T01:20+0300

2026-02-13T01:20+0300

2026-02-13T01:20+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya dışişleri bakanlığı

arktik konseyi

nato

avrupa birliği

arktik

rusya

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Arktik bölgesinde barışçıl nitelikteki tüm iş birliği mekanizmalarının hedef alınarak sistemli biçimde ortadan kaldırıldığını ifade etti. Gruşko, Rus basınına yaptığı açıklamada, bu sürecin NATO ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’yı şeytanlaştırmak ve bölgeyi militarize etmek amacıyla yürütüldüğünü söyledi.Gruşko, bu durumun kasıtlı olarak yaratıldığını savunarak, NATO ve AB'yi Rusya’yı şeytanlaştırmak ve bölgeyi militarize etmekle suçlayarak, Arktik’in sadece Rusya ile değil, Çin ile de bir çatışma alanı haline getirildiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/macron-ab-rusya-ile-avrupa-guvenlik-mimarisini-konusmaya-hazirlanmali-1103466061.html

arktik

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, arktik konseyi, nato, avrupa birliği, arktik, rusya, çin