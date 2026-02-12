https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/macron-ab-rusya-ile-avrupa-guvenlik-mimarisini-konusmaya-hazirlanmali-1103466061.html

Macron: AB, Rusya ile Avrupa güvenlik mimarisini konuşmaya hazırlanmalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231918_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_87e1c56d7670f6f0cdfe54ca36283dd5.png

Macron, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine dair AB düzeyinde şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, Rusya ile etkileşimin yeniden başlatılması gerektiğini dile getirmeye başladı. Macron, bu hafta teknik düzeyde iletişim kanallarının yeniden tesis edildiğini açıklarken, ay başında da diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne Moskova’yı ziyaret etmişti. Ancak Kremlin, liderler düzeyinde diyaloğun yeniden kurulmasına dair hala net bir işaret görmediklerini vurguluyor.Öte yandan Letonya Başbakanı Evika Siliņa ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ukrayna konulu müzakerelerde yer almak üzere AB adına bir özel temsilci atanması fikrine destek verdi Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise bunun aksine, “Kremlin’in kapısını çalmayı bırakma” çağrısı yaparak, bu tür girişimlerin Avrupa’nın pozisyonunu zayıflattığını savundu.

