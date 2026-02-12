https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/macron-ab-rusya-ile-avrupa-guvenlik-mimarisini-konusmaya-hazirlanmali-1103466061.html
Macron: AB, Rusya ile Avrupa güvenlik mimarisini konuşmaya hazırlanmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki çatışma sonrası dönem için Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin ortak bir pozisyon hazırlanması ve bunun Rusya... 12.02.2026
Macron, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine dair AB düzeyinde şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, Rusya ile etkileşimin yeniden başlatılması gerektiğini dile getirmeye başladı. Macron, bu hafta teknik düzeyde iletişim kanallarının yeniden tesis edildiğini açıklarken, ay başında da diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne Moskova’yı ziyaret etmişti. Ancak Kremlin, liderler düzeyinde diyaloğun yeniden kurulmasına dair hala net bir işaret görmediklerini vurguluyor.Öte yandan Letonya Başbakanı Evika Siliņa ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ukrayna konulu müzakerelerde yer almak üzere AB adına bir özel temsilci atanması fikrine destek verdi Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise bunun aksine, “Kremlin’in kapısını çalmayı bırakma” çağrısı yaparak, bu tür girişimlerin Avrupa’nın pozisyonunu zayıflattığını savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’daki çatışma sonrası dönem için Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin ortak bir pozisyon hazırlanması ve bunun Rusya ile müzakere edilmesi çağrısında bulundu.
Macron, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine dair AB düzeyinde şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.
Biz Avrupalıların da tartışacağı konular var. Bu yüzden refah, Avrupa’nın geleceği ve güvenlik mimarisi konularında müzakere masasında olmalıyız. Bunların, uygun zamanda Rusya ile yapılacak görüşmelere hazır olabilmek için, şimdiden Avrupa düzeyinde hazırlanması gerekiyor.
Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, Rusya ile etkileşimin yeniden başlatılması gerektiğini dile getirmeye başladı. Macron, bu hafta teknik düzeyde iletişim kanallarının yeniden tesis edildiğini açıklarken, ay başında da diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne Moskova’yı ziyaret etmişti. Ancak Kremlin, liderler düzeyinde diyaloğun yeniden kurulmasına dair hala net bir işaret görmediklerini vurguluyor.
Öte yandan Letonya Başbakanı Evika Siliņa ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ukrayna konulu müzakerelerde yer almak üzere AB adına bir özel temsilci atanması fikrine destek verdi Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise bunun aksine, “Kremlin’in kapısını çalmayı bırakma” çağrısı yaparak, bu tür girişimlerin Avrupa’nın pozisyonunu zayıflattığını savundu.