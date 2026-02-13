https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rus-guvenlik-yetkilisi-ukrayna-sumi-bolgesinde-basari-elde-ettigine-dair-illuzyon-yaratmaya-1103473243.html

Rus güvenlik yetkilisi: Ukrayna, Sumi Bölgesi'nde başarı elde ettiğine dair illüzyon yaratmaya çalışıyor

Rus güvenlik yetkilisi: Ukrayna, Sumi Bölgesi'nde başarı elde ettiğine dair illüzyon yaratmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve Rus ordusunun ilerleyişi karşısında çok büyük kayıplar veren Ukrayna'nın halkın moralini yüksek tutmak için... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T11:27+0300

2026-02-13T11:27+0300

2026-02-13T11:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

ukrayna

sumi bölgesi

kiev

sputnik

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103471968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fb87161d0fd77d15775ee672496b6e0.jpg

Kiev rejiminin, Ukraynalı militanların Sumi Bölgesi'nde güya başarılar elde ettiğini halka kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir yetkili, "Düşman, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin birtakım borular üzerinden Ukrayna ordusu mevzilerine ulaşmaya çalıştığı yönündeki söylemi aktif olarak yayıyor. Bu bilgi gerçekle bağdaşmıyor" dedi.Rus yetkili, Kiev'in sosyal medyada, Ukrayna bayraklarının güya göndere çekildiğini gösteren sahte görüntüler de yaydığını ifade etti.Sumi Bölgesi'nde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kuzey Askeri Grubu faaliyet yürütüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada bir önceki gün 210'dan fazla asker, 1 zırhlı araç, 10 araba, 1 'Grad' roketatar, 2 sahra topu ve 12 mühimmat ile 1 malzeme deposu kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vurguladığı gibi, Rus ordusu, Harkov ve Sumi bölgelerinin sınırları boyunca tampon bölgesi oluşturma görevini başarıyla yerine getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/trump-iranla-bir-anlasma-yapip-yapamayacagimiza-bakacagiz-1103466831.html

ukrayna

sumi bölgesi

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, ukrayna, sumi bölgesi, kiev, sputnik, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri