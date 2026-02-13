Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus güvenlik yetkilisi: Ukrayna, Sumi Bölgesi'nde başarı elde ettiğine dair illüzyon yaratmaya çalışıyor
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve Rus ordusunun ilerleyişi karşısında çok büyük kayıplar veren Ukrayna'nın halkın moralini yüksek tutmak için... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin, Ukraynalı militanların Sumi Bölgesi'nde güya başarılar elde ettiğini halka kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir yetkili, "Düşman, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin birtakım borular üzerinden Ukrayna ordusu mevzilerine ulaşmaya çalıştığı yönündeki söylemi aktif olarak yayıyor. Bu bilgi gerçekle bağdaşmıyor" dedi.Rus yetkili, Kiev'in sosyal medyada, Ukrayna bayraklarının güya göndere çekildiğini gösteren sahte görüntüler de yaydığını ifade etti.Sumi Bölgesi'nde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kuzey Askeri Grubu faaliyet yürütüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada bir önceki gün 210'dan fazla asker, 1 zırhlı araç, 10 araba, 1 'Grad' roketatar, 2 sahra topu ve 12 mühimmat ile 1 malzeme deposu kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vurguladığı gibi, Rus ordusu, Harkov ve Sumi bölgelerinin sınırları boyunca tampon bölgesi oluşturma görevini başarıyla yerine getiriyor.
13.02.2026
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve Rus ordusunun ilerleyişi karşısında çok büyük kayıplar veren Ukrayna'nın halkın moralini yüksek tutmak için manipülasyon yaptığı ifade edildi.
Kiev rejiminin, Ukraynalı militanların Sumi Bölgesi'nde güya başarılar elde ettiğini halka kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir yetkili, "Düşman, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin birtakım borular üzerinden Ukrayna ordusu mevzilerine ulaşmaya çalıştığı yönündeki söylemi aktif olarak yayıyor. Bu bilgi gerçekle bağdaşmıyor" dedi.

Rus yetkili, Kiev'in sosyal medyada, Ukrayna bayraklarının güya göndere çekildiğini gösteren sahte görüntüler de yaydığını ifade etti.

Sumi Bölgesi'nde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kuzey Askeri Grubu faaliyet yürütüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada bir önceki gün 210'dan fazla asker, 1 zırhlı araç, 10 araba, 1 'Grad' roketatar, 2 sahra topu ve 12 mühimmat ile 1 malzeme deposu kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vurguladığı gibi, Rus ordusu, Harkov ve Sumi bölgelerinin sınırları boyunca tampon bölgesi oluşturma görevini başarıyla yerine getiriyor.
