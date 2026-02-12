https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/trump-iranla-bir-anlasma-yapip-yapamayacagimiza-bakacagiz-1103466831.html

Trump: İran'la bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız

Trump: İran'la bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer bir anlaşmaya varılmaması halinde ikinci aşamayla tehdit etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu bir gün önce Beyaz Saray’da ağırlamasının ardından konuşan Trump, Washington ve Tahran arasında İran’ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelerden 'gelecek ay içinde' bir sonuç almayı umduğunu söyledi.Trump, ''İran'la bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakacağız, eğer yapamazsak ikinci aşamaya geçmek zorunda kalacağız. İkinci aşama onlar için çok zor olacak'' dedi.Öte yandan Trump, fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve diğer sera gazlarının kamu sağlığı ve refahı için tehlike oluşturduğunu belirleyen 'Tehlike Tespiti'ni iptal etti.

