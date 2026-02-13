Rubio, Münih’te Avrupa’ya vereceği mesajını açıkladı: ‘Artık eski dünya yok’

Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yarınki Münih Güvenlik Konferansı'nda ‘eski dünyanın artık var olmadığı’ mesajları vereceğini belirtti. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
marco rubio
münih güvenlik konferansı
avrupa
abd
06:17 13.02.2026 (güncellendi: 06:18 13.02.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yarınki Münih Güvenlik Konferansı'nda ‘eski dünyanın artık var olmadığı’ mesajları vereceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı’nda Cumartesi günü yapacağı konuşmanın ana konusunu açıkladı.
Rubio, basın mensuplarının, Münih’te Avrupalılara ne hakkında konuşacağı sorusuna cevaben şunu dedi:
Bence bu, belirleyici bir an. Dünya gözlerimizin önünde çok hızlı değişiyor. Büyüdüğüm eski dünya artık yok. Jeopolitik açıdan yeni bir çağda yaşıyoruz ve bu çağın nasıl görüneceği ve bizim rolümüzün ne olacağı konusunda yeniden değerlendirme yapmamız gerekecek.
Konuşmasını Cumartesi günü yapacağını duyuran ABD’li diplomat, konferans katılımcılarının Washington’dan nereye doğru gittiği ve müttefikleriyle ne tür ilişkiler kurmak istediği konusunda dürüst bir mesaj beklediğini söyledi.
Konferansı önemli olarak nitelendiren Rubio, müttefikleriyle çok sayıda "özel görüşme" yaptığını da belirtti.
Geçen yılki Münih Güvenlik Konferansı’nda, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump yönetiminin Avrupa ile ilgili güvenlik endişeleri taşıdığını ve Ukrayna'daki çatışmaya "makul bir çözüm" bulunabileceğine inandığını belirtmişti. Vance ayrıca, Avrupa'nın ABD ile paylaştığı temel değerlerden geri çekildiğine de dikkat çekmişti.
