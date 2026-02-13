https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rubio-munihte-avrupaya-verecegi-mesajini-acikladi-artik-eski-dunya-yok-1103467981.html
Rubio, Münih’te Avrupa’ya vereceği mesajını açıkladı: ‘Artık eski dünya yok’
Sputnik Türkiye
2026-02-13T06:17+0300
2026-02-13T06:17+0300
2026-02-13T06:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_89c396d42b9c2e1696c1707ecb77e9c9.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı’nda Cumartesi günü yapacağı konuşmanın ana konusunu açıkladı.Rubio, basın mensuplarının, Münih’te Avrupalılara ne hakkında konuşacağı sorusuna cevaben şunu dedi:Konuşmasını Cumartesi günü yapacağını duyuran ABD’li diplomat, konferans katılımcılarının Washington’dan nereye doğru gittiği ve müttefikleriyle ne tür ilişkiler kurmak istediği konusunda dürüst bir mesaj beklediğini söyledi.Konferansı önemli olarak nitelendiren Rubio, müttefikleriyle çok sayıda "özel görüşme" yaptığını da belirtti.Geçen yılki Münih Güvenlik Konferansı’nda, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump yönetiminin Avrupa ile ilgili güvenlik endişeleri taşıdığını ve Ukrayna'daki çatışmaya "makul bir çözüm" bulunabileceğine inandığını belirtmişti. Vance ayrıca, Avrupa'nın ABD ile paylaştığı temel değerlerden geri çekildiğine de dikkat çekmişti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_31:0:688:493_1920x0_80_0_0_0e4d61ba2edddb7e2830727ec0ca142c.png
06:17 13.02.2026 (güncellendi: 06:18 13.02.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı’nda Cumartesi günü yapacağı konuşmanın ana konusunu açıkladı.
Rubio, basın mensuplarının, Münih’te Avrupalılara ne hakkında konuşacağı sorusuna cevaben şunu dedi:
Bence bu, belirleyici bir an. Dünya gözlerimizin önünde çok hızlı değişiyor. Büyüdüğüm eski dünya artık yok. Jeopolitik açıdan yeni bir çağda yaşıyoruz ve bu çağın nasıl görüneceği ve bizim rolümüzün ne olacağı konusunda yeniden değerlendirme yapmamız gerekecek.
Konuşmasını Cumartesi günü yapacağını duyuran ABD’li diplomat, konferans katılımcılarının Washington’dan nereye doğru gittiği ve müttefikleriyle ne tür ilişkiler kurmak istediği konusunda dürüst bir mesaj beklediğini söyledi.
Konferansı önemli olarak nitelendiren Rubio, müttefikleriyle çok sayıda "özel görüşme" yaptığını da belirtti.
Geçen yılki Münih Güvenlik Konferansı’nda, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump yönetiminin Avrupa ile ilgili güvenlik endişeleri taşıdığını ve Ukrayna'daki çatışmaya "makul bir çözüm" bulunabileceğine inandığını belirtmişti. Vance ayrıca, Avrupa'nın ABD ile paylaştığı temel değerlerden geri çekildiğine de dikkat çekmişti.