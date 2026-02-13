https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/resmi-gazetede-yayimlandi-doviz-ve-altin-tasiyan-sirketlere-kimlik-tespiti-sarti-1103470086.html
Altın-döviz taşımaya sıkı takip: Kimlik tespiti ve ihbar şartı getirildi
Altın-döviz taşımaya sıkı takip: Kimlik tespiti ve ihbar şartı getirildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle para, döviz ve altın taşıma hizmeti veren özel güvenlik şirketlerine kara parayı ihbar yükümlülüğü... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T09:29+0300
2026-02-13T09:29+0300
2026-02-13T09:29+0300
türki̇ye
kurye
altın
kapalıçarşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/03/1066536897_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c5756f1ddd9b4587f6e6f2a190f8b19.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine kara para konusunda devlete haber verme sorumluluğu verildi. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan eklemeyle, özel güvenlik şirketleri “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” arasına alınmış oldu.Taşıma hizmeti verenler artık kimlik tespitinden de sorumluYönetmelik hükümlerine göre, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kimlik bilgilerinden de sorumlu. Yürürlükteki yönetmeliğe göre “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”Kuryeler ve zırhlı araçlarla taşınan kıymetler denetim odağındaÖzel şirketler, altın, bono, döviz gibi çok sayıda kıymetin taşınması için hizmet veriyordu. Bu hizmet, bazen kuryelerle bazen de zırhlı araçlarla yerine getiriliyordu.Son kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı’da kasalarla altın ve döviz taşındığı belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/izmir-ve-ankara-dahil-49-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-firtina-uyarisi-ruzgarin-hizi-saatte-90-kmye-1103468107.html
türki̇ye
kapalıçarşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/03/1066536897_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8e3ce82f625aa324da8d085ee47ee149.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kurye, altın, kapalıçarşı
kurye, altın, kapalıçarşı
Altın-döviz taşımaya sıkı takip: Kimlik tespiti ve ihbar şartı getirildi
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle para, döviz ve altın taşıma hizmeti veren özel güvenlik şirketlerine kara parayı ihbar yükümlülüğü getirildi. Düzenleme, Kapalıçarşı’daki son operasyonlarda tespit edilen kasa taşımalarını da yeniden gündeme taşıdı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine kara para konusunda devlete haber verme sorumluluğu verildi. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan eklemeyle, özel güvenlik şirketleri “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” arasına alınmış oldu.
Taşıma hizmeti verenler artık kimlik tespitinden de sorumlu
Yönetmelik hükümlerine göre, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kimlik bilgilerinden de sorumlu. Yürürlükteki yönetmeliğe göre “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”
Kuryeler ve zırhlı araçlarla taşınan kıymetler denetim odağında
Özel şirketler, altın, bono, döviz gibi çok sayıda kıymetin taşınması için hizmet veriyordu. Bu hizmet, bazen kuryelerle bazen de zırhlı araçlarla yerine getiriliyordu.
Son kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı’da kasalarla altın ve döviz taşındığı belirlenmişti.