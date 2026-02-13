https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/remziye-horuzun-olumuyle-ilgili-9-yila-kadar-hapis-cezasi-yedigi-pastanin-ardindan-hayatini-1103467567.html

Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili 9 yıla kadar hapis cezası: Yediği pasta sonrası hayatını kaybetmişti

Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili 9 yıla kadar hapis cezası: Yediği pasta sonrası hayatını kaybetmişti

Sputnik Türkiye

Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla aldığı pastayı yedikten sonra hayatını kaybeden Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili pastane sahibi ve iki çalışan hakkında... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T01:57+0300

2026-02-13T01:57+0300

2026-02-13T02:09+0300

pasta

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

ağrı

yumurta

alerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102133156_0:384:2730:1920_1920x0_80_0_0_1bd64534b52d03e3298617b53833a462.jpg

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili tutuklu pastane sahibi ile iki çalışan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ağrı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, delil olarak müşteki ifadeleri, şüpheli savunmaları, teknik görüş raporları, kamera kayıtları, tanık beyanları, kolluk tutanakları yer aldı.Horuz'un doğum günü kutlaması için pasta almak üzere 2 arkadaşıyla birlikte söz konusu pastaneye gittikleri belirtilen iddianamede, tanık beyanlarına yer verildi.Pastanın yumurtasız olup olmadığı sorulmuşHoruz'un astım hastası olması ve yumurta alerjisinin bulunması nedeniyle pasta alırken, yumurtasız olup olmadığını sorduğu aktarılan iddianamede şu ifadeler kullanıldı:Ayrıca iddianamede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığının 12 Ocak 2026 tarihli inceleme yazısında "Horuz'un yemiş olduğu pastada yumurta akı veya yumurta sarısının bulunup bulunmadığının kesin ve net bir şekilde tespit edilemediği, yumurta akının, yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği" görüşü paylaşıldı.İddianamede Horuz'un kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor talep edildiği ve talebe henüz cevap verilmediği belirtildi.Soruşturma dosyası kapsamında toplanan tüm deliller göz önüne alındığında incelenen kamera kayıtları ve alınan tanık ifadeleri doğrultusunda, Horuz'un talebi olmasına rağmen üretilen gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yapıldığının sabit olduğu aktarılan iddianamede, pastane sahibi şüpheli Yakup A'nın mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği anlatıldı.'Personele yeterli eğitim verilmedi' iddiasıYakup A'nın personeline yeterli eğitimi vermediği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:İddianamede, sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yumurta-alerjisi-olan-ve-dogum-gununde-pasta-yiyen-genc-kiz-hayatini-kaybetti-iki-pastane-calisani-1102056978.html

türki̇ye

ağrı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pasta, cumhuriyet başsavcılığı, ağrı, yumurta, alerji