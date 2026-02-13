Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili 9 yıla kadar hapis cezası: Yediği pasta sonrası hayatını kaybetmişti
01:57 13.02.2026 (güncellendi: 02:09 13.02.2026)
© AA / Abdullah SöylemezAğrı'da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz hastanede yaşamını yitirdi
© AA / Abdullah Söylemez
Abone ol
Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla aldığı pastayı yedikten sonra hayatını kaybeden Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili pastane sahibi ve iki çalışan hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili tutuklu pastane sahibi ile iki çalışan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ağrı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, delil olarak müşteki ifadeleri, şüpheli savunmaları, teknik görüş raporları, kamera kayıtları, tanık beyanları, kolluk tutanakları yer aldı.
Horuz'un doğum günü kutlaması için pasta almak üzere 2 arkadaşıyla birlikte söz konusu pastaneye gittikleri belirtilen iddianamede, tanık beyanlarına yer verildi.
Pastanın yumurtasız olup olmadığı sorulmuş
Horuz'un astım hastası olması ve yumurta alerjisinin bulunması nedeniyle pasta alırken, yumurtasız olup olmadığını sorduğu aktarılan iddianamede şu ifadeler kullanıldı:
İş yeri çalışanı Fatih Y'nin bir pasta göstererek yumurtasız olduğunu beyan ettiği, yine tanık ifadelerine göre müteveffa ve arkadaşlarının iş yeri çalışanından pasta şefini arayarak pastanın yumurtasız olduğunu teyit etmesini istedikleri, iş yeri çalışanı şüpheli Fatih Y'nin ifadesinde de beyan ettiği üzere işletme sahibi şüpheli Yakup A'yı arayarak söz konusu pastanın içinde un ve yumurta olup olmadığını sorduğu, akabinde incelenen kamera görüntülerine ve alınan tanık ifadelerine göre iş yeri çalışanının pasta içerisinde yumurta olmadığını beyan etmesi sebebi ile müteveffa ve arkadaşlarının söz konusu pastayı satın alarak kalmış oldukları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız yurduna döndükleri anlaşılmıştır
Ayrıca iddianamede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığının 12 Ocak 2026 tarihli inceleme yazısında "Horuz'un yemiş olduğu pastada yumurta akı veya yumurta sarısının bulunup bulunmadığının kesin ve net bir şekilde tespit edilemediği, yumurta akının, yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği" görüşü paylaşıldı.
İddianamede Horuz'un kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor talep edildiği ve talebe henüz cevap verilmediği belirtildi.
Soruşturma dosyası kapsamında toplanan tüm deliller göz önüne alındığında incelenen kamera kayıtları ve alınan tanık ifadeleri doğrultusunda, Horuz'un talebi olmasına rağmen üretilen gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yapıldığının sabit olduğu aktarılan iddianamede, pastane sahibi şüpheli Yakup A'nın mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği anlatıldı.
'Personele yeterli eğitim verilmedi' iddiası
Yakup A'nın personeline yeterli eğitimi vermediği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Personelinin bilgi talebi üzerine doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapmadığı, söz konusu şüpheliler Fatih Y. ve Ferzende Y'nin ise müteveffanın açık talebine rağmen satımından sorumlu oldukları gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yaptıkları, bu hususta gerekli bilgilendirme ve eğitimleri olmamasına rağmen söz konusu görevi ifa ederek ve müteveffaya satın aldığı gıdanın içeriği hususunda yanıltarak dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları, şüphelilerin üzerine atılı suçun söz konusu yumurta bileşeninin yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara sebep olabileceği bilindiği halde, öngörülebilecek neticenin gerçekleşmesi sebebi ile şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde dava açmaya yeter şüphe oluşturan somut delile ulaşıldığı anlaşılmaktadır."
İddianamede, sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.