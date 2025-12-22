https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/yumurta-alerjisi-olan-ve-dogum-gununde-pasta-yiyen-genc-kiz-hayatini-kaybetti-iki-pastane-calisani-1102056978.html

Yumurta alerjisi olan ve doğum gününde pasta yiyen genç kız hayatını kaybetti: İki pastane çalışanı gözaltında

Yumurta alerjisi olan ve doğum gününde pasta yiyen genç kız hayatını kaybetti: İki pastane çalışanı gözaltında

Yumurta alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yiyen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. İki pastane çalışanı gözaltına alındı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

Ağrı'da yumurta alerjisi olan ve arkadaşlarının doğum günü için aldıkları pastayı yiyen üniversitesi öğrencisi Remziye Horuz hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında iki pastane çalışanı gözaltına alınırken, genç kızın arkadaşlarının pastane çalışanlarına yaptıkları 'yumurta alerjisi' uyarısına uyulup uyulmadığı araştırılacak. Pasta numunesi inceleniyor. Arkadaşları 'uyardı', yumurtasız pasta sipariş ettiAğrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdunda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi. İddiaya göre il merkezinde bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.İki pastane çalışanı gözaltında, pasta inceleniyorAğrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı.Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edildiği öğrenildi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, başsağlığı mesajı yayımladı. Gülçin, mesajında "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

