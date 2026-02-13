Protestolar sonrası ilk seçim: Bangladeş’te genel seçimi BNP kazandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/protestolar-sonrasi-ilk-secim-bangladeste-genel-secimi-bnp-kazandi-1103476160.html

Bangladeş’te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024’te yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolar sonrası devrilmesiyle başlayan geçici yönetim sürecini sona erdirmek için sandık başına gitti. Yapılan genel seçimde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), çoğunluğu elde ettiğini duyurarak hükümeti kurmaya hazırlandığını bildirdi.BNP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin çoğunluğu sağladığı ve hükümet kurma çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Dhaka Tribune gazetesinin aktardığına göre Bangladeş Seçim Komisyonu, seçimlere katılım oranını yüzde 59,44 olarak açıkladı.Bangladeş basınında yer alan resmi olmayan sonuçlara göre BNP ve ortakları 208 sandalye kazandı. Cemaat-i İslami ve müttefikleri ise 69 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Parlamento çoğunluğu için 151 sandalye gerekiyor. Dhaka Tribune, BNP’nin tek başına kazandığı sandalye sayısının ise 129 olduğunu belirtti.Referandumda anayasa reformlarına destekGenel seçimlerle birlikte geçici hükümetin hazırladığı reform paketine ilişkin referandum da yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliklerine seçmenlerin yüzde 65,5’i “evet”, yüzde 34,5’i ise “hayır” oyu verdi.Cemaat-i İslami’den itirazCemaat-i İslami Partisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada seçim sürecinin genel olarak barışçıl geçtiğini belirtirken, sonuçların açıklanma sürecinde “tutarsızlıklar ve çelişkiler” bulunduğunu savundu. 11 partili ittifakın bazı bölgelerde “şüpheli şekilde az farkla” kaybettiği iddia edilerek destekçilere resmi açıklamaların beklenmesi çağrısı yapıldı.BNP ve Cemaat-i İslami’nin siyasi geçmişi1978 yılında Ziyaur Rahman tarafından kurulan BNP, ülkenin ana akım siyasi partilerinden biri olarak öne çıkıyor. Partinin liderliğini uzun yıllar yürüten Begüm Halide Ziya, Bangladeş’te demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakan olmuştu.Partinin mevcut lideri Tarık Rahman, 17 yıl aradan sonra İngiltere’den ülkesine dönerek resmen genel başkan seçildi.1940’lı yıllardan bu yana siyasi hareket olarak faaliyet gösteren Cemaat-i İslami’nin 2013 yılında seçimlere katılımı yasaklanmış, bu karar 2025’te kaldırılmıştı. Protestolar ve yargı süreciTemmuz 2024’te kamu kadrolarında kontenjan uygulamasına karşı başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Artan şiddet olaylarının ardından Başbakan Şeyh Hasina ülkeyi terk etmişti. Ekonomist Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024’te geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı.Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 17 Kasım 2025’te Hasina’yı protestolardaki can kayıplarından sorumlu tutarak “insanlığa karşı suç” kapsamında idam cezasına çarptırmıştı.

