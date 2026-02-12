https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/bangladeste-secmenler-2024teki-protestolarin-ardindan-ilk-genel-secim-icin-sandik-basinda-1103458120.html

Bangladeş'te seçmenler, 2024'teki protestoların ardından ilk genel seçim için sandık başında

Bangladeş'te seçmenler, 2024'teki protestoların ardından ilk genel seçim için sandık başında

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T17:36+0300

2026-02-12T17:36+0300

2026-02-12T17:36+0300

dünya

bangladeş

seçim

muhammed yunus

başbakan şeyh hasina

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103457957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a9fa494a374ac0226fba4dc2bdaa497.jpg

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, ülkede 13. parlamento seçimleri ile geçici hükümetin reform paketine ilişkin referandum için oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da başladı.Başkent Dakka dahil ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken seçmenler, oy kullanmak için sandık başlarında kuyruk oluşturdu.Ülkede geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Dakka'da Gulshan Koleji'nde kullandığı oy sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.‘Bugün yeni Bangladeş’in doğum günü’Yunus, "Bugün yeni bir Bangladeş’in doğum günüdür" ifadesini kullanarak vatandaşları "yeni bir Bangladeş’in inşasına yardımcı olmak" için sandığa gitmeye davet ederek şunları söyledi:Başta oy kullanma merkezleri olmak üzere ülke genelinde 150 binden fazla kolluk kuvveti olmak üzere 960 bine yakın güvenlik personelinin seçim noktalarına görevlendirildiği bildirildi.Ayrıca oy kullanma merkezlerinin yüzde 90'ından fazlasının kapalı devre kamera sistemiyle izlendiği aktarıldı.Polis Genel Müfettişi Baharul Alam, gazetecilere açıklamasında, "Görevimizi yerine getirme konusunda yüzde 1000 eminiz" ifadesini kullandı.Alam, 24 binden fazla oy kullanma merkezinin "olası huzursuzluk, şiddet veya oy hileleri" açısından yüksek riskli veya orta riskli olarak işaretlendiğini belirtti.Hasina'dan "oy yok" mesajıDevrik lider Şeyh Hasina'nın memleketi kabul edilen Gopalganj bölgesinde seçmen katılımının çok düşük olduğunu aktarıldı.Bangladeş'in kurucu lideri ve Hasina'nın babası Şeyh Mujibur Rahman'ın doğum yeri Gopalganj, seçime girmesi yasaklanan Hasina'nın partisi Awami Ligi'nin kalesi olarak kabul ediliyor.Hasina, açıklamasında, Awami Ligi'nin olmadığı bir seçimin "meşru sayılamayacağını" savunarak, destekçilerini "tekne yoksa oy yok" sloganıyla boykot etmeye çağırdı.Tekne, ülkede Awami Ligi'nin ulusal sembolü kabul ediliyor.Şiddet olayları artarak devam ederken dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/rus-sarma-yeni-nesil-cok-namlulu-roketatar-sisteminin-teknik-ozellikleri-neler-1103456944.html

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bangladeş, seçim, muhammed yunus, başbakan şeyh hasina