Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'den Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen Ukrayna kriziyle ilgili yeni müzakere turunun önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti.



Peskov, müzakerelerin kesin tarih ve yerinin Kremlin tarafından açıklanacağını ifade etti.



🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:



🔴Rusya ve ABD olası ekonomik işbirliğini görüşüyor, ancak Ukrayna sorunu çözülmeden somut adımlardan söz etmek zor



🔴Rusya, ABD'ye ekonomik işbirliği öneriyor, iki ülkenin şirketleri bu konuya ilgi gösteriyor



🔴Rusya pazarına geri dönmek isteyen Amerikan şirketleri var



🔴Rusya dolardan vazgeçmedi, aksine ABD doların kullanımını kısıtladı



🔴Moskova, Gazze Barış Kurulu ile ilgili tutumunu henüz belirlemedi, Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyu incelemeye devam ediyor



🔴Rusya, Gazze'ye 1 milyar dolarlık yardım ayırma kararı alan tek ülke, bunun unutulmaması önemli