UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında Abu Dabi'de Rus, Amerikan ve Ukraynalı temsilciler arasında yürütülen temaslar haftaya devam edeceği bildirildi. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T13:25+0300
2026-02-13T13:25+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/rus-guvenlik-yetkilisi-ukrayna-sumi-bolgesinde-basari-elde-ettigine-dair-illuzyon-yaratmaya-1103473243.html
13:25 13.02.2026
Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri
© Sputnik
Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında Abu Dabi'de Rus, Amerikan ve Ukraynalı temsilciler arasında yürütülen temaslar haftaya devam edeceği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'den Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen Ukrayna kriziyle ilgili yeni müzakere turunun önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti.

Peskov, müzakerelerin kesin tarih ve yerinin Kremlin tarafından açıklanacağını ifade etti.

🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

🔴Rusya ve ABD olası ekonomik işbirliğini görüşüyor, ancak Ukrayna sorunu çözülmeden somut adımlardan söz etmek zor

🔴Rusya, ABD'ye ekonomik işbirliği öneriyor, iki ülkenin şirketleri bu konuya ilgi gösteriyor

🔴Rusya pazarına geri dönmek isteyen Amerikan şirketleri var

🔴Rusya dolardan vazgeçmedi, aksine ABD doların kullanımını kısıtladı

🔴Moskova, Gazze Barış Kurulu ile ilgili tutumunu henüz belirlemedi, Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyu incelemeye devam ediyor

🔴Rusya, Gazze'ye 1 milyar dolarlık yardım ayırma kararı alan tek ülke, bunun unutulmaması önemli
UKRAYNA KRİZİ
Rus güvenlik yetkilisi: Ukrayna, Sumi Bölgesi'nde başarı elde ettiğine dair illüzyon yaratmaya çalışıyor
11:27
