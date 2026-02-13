https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/otoyolda-temizlik-yapan-iscilere-araba-carpti-1103473340.html

Otoyolda temizlik yapan işçilere araba çarptı

Osmaniye'de otoyolda temizlik yapan işçilere otomobil çarptı. Bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, otoyolda temizlik yaparken otomobil çarpan 4 işçiden biri öldü, 3'ü yaralandı.Yolda temizlik yapıyorlardıH.B. idaresindeki 34 JK 7260 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine çarptı.Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçilerden Hüseyin Melih Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.

